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中秋連假「秋老虎」發威！全台高溫：南部破34度

▲周日水氣稍微增加，迎風面有雨，午後南部降雨機率較高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋老虎不是「夏天回來」！氣象專家揭原因

▲未來一周各地氣溫變化不大，北部、東部高溫約29至31度，中南部約32至33度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋老虎是什麼？

典型特徵「像秋天又像夏天」

中秋連假遇上「秋老虎」！根據氣象專家林得恩表示，9月25日至9月28日中秋節、教師節連假期間，受到副熱帶高壓影響，台灣各地天氣晴朗穩定，白天高溫普遍超過30度，尤其南部有機會飆破34度，不過午後局部短暫雨，早晚則轉涼、日夜溫差擴大，民眾出門仍要留意天氣變化。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中表示，根據歐洲ECMWF今晨最新數值模式模擬結果顯示，今年中秋及教師節連假（9月25日至9月28日）期間，受到副熱帶高壓接近並籠罩影響，天氣將有秋老虎的特徵。林得恩指出，中秋連假時台灣各地晴朗穩定，白天高溫炙熱，午後局部短暫雨，早晚氣溫轉涼，日夜溫差增大；白天氣溫普遍都在攝氏30度以上，尤其中南部地區更有攝氏32至34度以上的高溫發生機會。林得恩進一步提到，每年9月中旬前後，當東北季風建立並南下時，因東北季風常帶來較乾、較涼的空氣，使得天空雲量減少，降雨機會也會跟著減少。白天透過太陽輻射可以有效且持續加熱地表，氣溫就會快速上升。林得恩強調，所謂的秋老虎並不是「真正又回到夏季」，而是環境大氣變乾、雲量減少，加上季節仍有相當強的太陽輻射，使得白天升溫非常快，體感重回高溫炎熱。至於秋老虎是什麼呢？林得恩解釋，「秋老虎」並非正式氣象學名詞，是民間對初秋已經出現秋意、東北季風開始影響後，天氣又重新轉為晴朗炎熱的一段天氣的稱呼。典型特徵包括天氣轉晴、水氣減少，清晨、夜晚已經有秋涼感，白天高溫快速回升，日夜溫差大，會有種「早晚像秋天、中午又像夏天」的感覺。