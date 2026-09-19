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▲孫藝真模仿兒子叫她「振作一點」的口吻，讓現場眾人笑翻。（圖 ／翻攝自YouTube@Netflix Korea）

孫藝真睽違24年再度挑戰古裝劇，由她與池昌旭、Nana主演的Netflix新劇《挑情醜聞》於昨（18）日正式上線，幾人也登上節目宣傳新戲並分享近況，孫藝真受訪時坦言，帶小孩比拍戲還累。她透露3歲的兒子「小甜豆」正處於語言爆發期，當她累癱在沙發想躺下休息時，竟遭兒子用奶音訓話：「媽媽，振作一點！」讓她哭笑不得。孫藝真日前出席Netflix Korea自製節目，被主持人問及本業演戲與照顧小孩哪個比較難時，她完全沒有猶豫，秒答「養小孩」，引起全場大笑。孫藝真接著分享，兒子即將滿4歲了，現在會說的詞彙量越來越豐富，甚至出乎她意料。有次她帶娃帶到累壞，跟兒子說：「媽媽要躺一下」，沒想到兒子竟回喊：「媽媽，振作一點！」讓她當場傻眼，直呼：「這句話不知道從哪裡學來的」，但看著孩子的童言童語，孫藝真還是流露滿滿母愛，忍不住讚嘆「太可愛了」。而孫藝真日前在另一檔節目《拜託了冰箱》也曾分享育兒日常，表示平時休假在家還要陪小孩玩消防車遊戲，「家裡隨時在起火」。她也透露一家三口超真實的「剩飯食物鏈」：小孩吃剩的由她吃，她吃剩的則由玄彬全包，看著影帝老公負責解決最後殘局，讓孫藝真也忍不住同情，笑說：「覺得他有點可憐」。提及新戲《挑情醜聞》，孫藝真則坦言古裝用語難度極高、背不太起來，只能求助老公玄彬陪她在家對劇本。沒想到玄彬一開始越唸越沒靈魂、態度冷淡，讓她氣得當場糾正：「你可以不可以稍微投入一點感情啊！」雖然過程中老公敷衍又搞笑，但最終還是認真陪練，給了她莫大的幫助。《挑情醜聞》劇情講述朝鮮封建禮教下，端莊貴族「趙氏夫人」（孫藝真 飾）暗中挑戰世俗，設下危險情慾賭局，指使風流情聖「趙元」（池昌旭 飾）勾引恪守貞節的喪夫寡婦「安熙妍」（Nana林珍兒 飾）。這場以誘惑與征服為名的博弈，隨著3人在禁忌接觸中越陷越深，逐漸失控。本劇已於昨日在Netflix一口氣上線8集，讓觀眾一次看個夠。