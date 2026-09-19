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▲肖妍倪5年前因心臟驟停、缺氧，一度成為植物人。（圖／翻攝自微博＠九派新聞）

中國29歲女演員肖妍倪（本名馬佳治）2021年拍戲後突發心臟驟停，因腦部缺血缺氧一度淪為植物人，但她昏迷長達3個月後竟奇蹟甦醒，經歷過多年復健更能重回片場工作，還是想當演員。不料在她單日連跑8個劇組求職時，竟被工作人員酸言冷語：「妳都這樣了還出來拍戲，躺平得了！」要她不用這麼努力。但肖妍倪聽後卻不氣餒，只堅定回應對方：「我不躺平，我還可以工作」，樂觀態度感染粉絲。畢業於北京電影學院、擁有芭蕾舞底子的肖妍倪，過去曾參演《班長殿下》、《征途》、《剛剛好的愛情》等多部電視劇。她坦言自己生病前是個「工作狂」，為了在演藝圈爭取曝光，連過年都不休息，每天靠3至4杯黑咖啡提神。但長期高強度運作與高壓生活，最終讓身體扛不住，健康驟然亮起紅燈。2021年，肖妍倪在結束拍攝行程返家後突發心臟驟停，搶救後因腦部缺氧成為植物人。這場意外讓她昏迷了整整3個月，直到2022年初才奇蹟醒來。但她甦醒後，面臨左側肢體近乎癱瘓、手部畸形及口齒不清等嚴重後遺症，生活被迫重頭開始。好在肖妍倪並未向命運低頭，在經過長達數年的努力復健後，她於2025年重新恢復獨立行走的能力，隨後也逐步實現生活自理。而她也懷抱著對表演的熱愛，選擇回到熟悉的橫店影視城，重新尋求工作機會。不少昔日同業看到她重現片場感到非常震驚，甚至坦言以為她早就不在人世了。為了爭取角色，肖妍倪展現極高積極度，曾創下單日走訪8個劇組的紀錄。但這過程並非一帆風順，有劇組工作人員得知她的身體狀況後，當面說出「躺平得了」的冷言冷語。對此，肖妍倪坦言早已預料會遭遇質疑，因此沒有生氣，反而堅定地對外喊話「我還可以工作」，強調自己絕對不會躺平度過餘生。而肖妍倪的堅持最終也獲得回報，她目前已成功獲得2部劇集的邀約。雖然如今的片酬從生病前的單日最高上萬元人民幣（約4.7萬元新台幣），大幅降至每天800元人民幣（約3800元新台幣），但她對此依然甘之如飴。肖妍倪表示，只要能重新站在鏡頭前展現自我，對她而言就是最大的幸福。未來她將繼續靠自己的力量追逐演員夢想，同時希望能為母親分擔生活壓力，勵志的故事也激勵了無數網友。