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拔插頭真的比較省電？高功率電器是例外：恐更耗電

▲台灣工研院相關研究表示，全台家庭有7.4%電力來自待機耗電，但高功率或需恆定運作的電器，如果突然斷電反而更耗電，更有可能影響電器使用壽命。（示意圖／記者張志浩攝）

7類家電不要亂拔插頭！專家示警：會更容易壞

📌冰箱

▲冰箱停止運轉後，內部溫度會逐漸升高，食物可能因此變質或腐敗。（圖／記者徐銘穗攝）

📌洗衣機、烘衣機

📌洗碗機

📌Wi-Fi路由器、數據機

▲現代洗衣機、烘衣機內建診斷系統，記錄平常使用狀況與機體異常，頻繁斷電可能讓部分設定重新歸零。（圖／家庭消費中心攝）

📌烤箱、電磁爐

📌熱水器

📌微波爐

▲現代微波爐平時待機電力極低，頻繁拔插未必能省下多少電費，反而會增加插頭與插座的磨損。（示意圖／取自photoAC）

近日有民眾哀號夏天電費大暴漲，不少人電費破萬元，甚至有住戶從6000元飆升至1萬8000元，事後台電解釋，是因9月帳單涵蓋7、8月夏季電價合計，才會導致電費較高且相對有感。面對夏季電費高漲問題，不少人會透過拔家電插頭省電，，可能更耗電，甚至會影響機體壽命。過去台灣工研院相關研究表示，全台家庭有7.4%電力來自待機耗電，例如電視小紅燈、微波爐時鐘顯示等等，建議外出及長時間不使用時，將部分電器插頭拔掉省電，但高功率或需恆定運作的電器，如果突然斷電反而更耗電，更有可能影響電器使用壽命。根據美國電器技術專家Tim Hodnicki表示，許多人在家習慣將未使用的電器插頭拔掉，但並非適用所有電器，反而可能造成零件磨損，甚至進一步造成過熱或火災風險，建議「冰箱、洗衣機、烘衣機、洗碗機、微波爐、Wi-Fi機（router）、高功率的烤箱或電磁爐」等7類家電，不要太過頻繁拔插座。冰箱是家中最不建議頻繁斷電的家電之一，冰箱停止運轉後，內部溫度會逐漸升高，食物可能因此變質或腐敗。重新插電後，壓縮機需要重新將溫度降回設定值，運轉時間可能拉長，導致更耗電，反而可能增加機體負擔而影響壽命。現代洗衣機、烘衣機內建診斷系統，記錄平常使用狀況與機體異常，頻繁斷電可能讓部分設定重新歸零，加上反覆插拔會增加插座、插頭磨損與鬆動，增加損壞風險。洗碗機依賴控制面板與時序系統運作，若頻繁拔電，部分機型可能出現時間重置或設定歸零的情況。洗碗機待機耗電量通常不高，平時使用保持插電即可。Wi-Fi路由器、數據機通常需要持續供電，才能維持家中各項裝置的網路連線。若頻繁拔電重啟，不僅會讓網路反覆中斷，也可能因頻繁重啟降低壽命，除非遇到網路異常需要重新啟動，否則不建議每天反覆拔插。烤箱、電磁爐多屬於高功率家電，部分機型還使用專用插座，專家認為「煮完就拔」的動作其實很不實際，還可能對插頭有安全疑慮，建議可使用本身設有獨立開關的插座，可利用開關控制電源，減少直接拔插的次數。熱水器每天都會使用，因此不建議突然斷電，頻繁重新啟動，還可能造成加熱元件負擔，反而更耗能耗電，進一步影響機體壽命，甚至還會影響家庭熱水供應狀況。現代微波爐平時待機電力極低，頻繁拔插未必能省下多少電費，反而會增加插頭與插座的磨損，也可能影響使用上的便利性。如果擔心會耗電，建議可以安裝「電力監測儀」確認耗能。