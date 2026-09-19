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奧薩爾・湯普森 2025-26 賽季數據總覽

賽事階段 出賽場次 場均得分 場均籃板 場均助攻 場均抄截 場均阻攻 例行賽 - 9.9 5.7 3.1 2.0 0.9 季後賽 14 8.2 7.9 3.1 2.0 1.8

底特律活塞隊防守悍將奧薩爾・湯普森（Ausar Thompson）正式與球團達成一份5年1.55億美元（約合新台幣49.6億元）的新秀全額保障延長合約，確立了他在球隊未來的長期核心地位。隨著他的孿生兄弟阿門・湯普森（Amen Thompson）稍早也與休士頓火箭隊簽下頂薪續約，這對「湯普森兄弟」不僅成為NBA歷史上首對雙雙獲得破億美元合約的兄弟檔，兩人職業生涯總薪資合計更來到驚人的4.39億美元，正式登頂NBA史上「最昂貴」的雙胞胎組合。根據ESPN資深記者查拉尼亞（Shams Charania）與薪資專家馬克斯（Bobby Marks）報導，湯普森兄弟在今年休賽季雙雙提前鎖定了長期合約，兩人的新合約皆將於2027-28賽季開始執行。阿門與火箭簽下5年2.08億美元續約，合約內包含10%的交易保證金，奧薩爾則是與湯普森活塞隊簽下5年1.55億美元全額保障續約。兩兄弟在今年休賽季合計簽下了高達3.63億美元的合約。隨著兩人先後拿下大約，湯普森兄弟在NBA場內的職業生涯合約總收入已達到4.39億美元，不僅在聯盟中站穩腳步，薪資總額更超越了過去所有的雙胞胎組合，排名歷史第一。現年23歲的奧薩爾・湯普森，在經歷了二年級賽季（2024年3月）因「血栓」問題而提前報銷的低潮後，歷經8個月的休養與NBA健康小組的嚴格審查，成功重返球場並打出生涯代表作。在2025-26賽季中，奧薩爾展現了極具統治力的防守水準，他入選年度防守第一隊，並在「年度最佳防守球員（DPOY）」票選中高居第三名。賽季場均2.0次抄截，領跑全NBA， 賽季累計215次抄截與阻攻，位居全聯盟第三，自2023年以首輪第五順位進入聯盟以來，他是全NBA僅有的三位能達成「300次抄截與150次阻攻」里程碑的球員之一。奧薩爾的優異表現也延續到了季後賽。在活塞隊一路殺進東區準決賽的14場季後賽中，奧薩爾成為自2020年的安東尼・戴維斯（Anthony Davis）以來，首位在單一季後賽中完成至少「25次抄截與25次阻攻」的球員。活塞籃球營運總裁蘭登（Trajan Langdon）除了順利綁定奧薩爾外，目前也正積極與另一名受限制自由球員傑倫・杜倫（Jalen Duren）進行續約談判。據悉，活塞球團已開出一份超過1.9億美元的合約，但雙方在金額期望上仍有分歧，球團認為已提出合理報價，而杜倫陣營則希望能爭取更高的薪資。