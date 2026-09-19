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出賽場次 先發場次 場均上場時間 場均得分 場均籃板 場均助攻 場均抄截 70 54 26分25秒 11.4 3.5 3.4 0.7

邁阿密熱火隊在這個休賽季經歷了大幅度的陣容變動，但他們決定留下陣中培養出的潛力後衛拉爾森（Pelle Larsson）。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊已經與拉爾森達成一份為期4年、總價值最高達6000萬美元（約合新台幣19.2億元）的延長合約，其中包含2030-31賽季的雙方選擇權。現年25歲的拉爾森來自瑞典，大學時期曾效力於猶他大學與亞利桑那大學。他在2024年NBA選秀會上以次輪總第44順位被休士頓火箭隊選中，隨後透過三方交易來到邁阿密，成為熱火優異球員發展系統下的最新成功案例。拉爾森本賽季的薪資為230萬美元，若未提前完成續約，他將在明年夏天成為受限制自由球員。這份新合約將於2027-28賽季正式生效，首年起薪為1350萬美元，並將逐年遞增。拉爾森在菜鳥賽季大多從板凳出發，但他在上個賽季（2025-26賽季）迎來破繭而出的一年。他獲得主帥史波斯查（Erik Spoelstra）的重用，在70場出賽中扛下54場先發，投籃命中率逼近5成，場均得分更翻倍成長至生涯新高的11.4分。除了在NBA賽場上的進步，拉爾森今年夏天代表瑞典國家隊出戰2027年世界盃男籃資格賽時同樣大放異彩。他在4場比賽中場均狂轟26分，其中對陣斯洛維尼亞與芬蘭的比賽更是雙雙砍下31分，其強勢的成長幅度讓熱火球團讚譽有加。熱火隊在今年休賽季進行了震撼聯盟的陣容大改組，除了透過重磅交易迎來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），並引進湯普森（Klay Thompson）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等資深後衛外，同時也送走了希洛（Tyler Herro）與鮑威爾（Norman Powell）等得分主力。在全新且充滿老將星光的陣容中，獲得續約肯定的拉爾森預計將在後場扮演更關鍵的角色。