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「杜鵑」颱風持續朝日本方向逼近，適逢日本「白銀週」5天連假登場，日本氣象單位提醒，20日至21日關東及東北地區恐出現強風、大雨及高浪，民眾應留意交通與旅遊行程，加上愛知・名古屋亞洲運動會（下稱名古屋亞運）19日開幕，主辦方同步加強防災準備。這次颱風特別受到關注，原因之一是正逢日本「白銀週」，今年罕見形成5天長假，不少民眾原本計畫利用假期出遊，現在恐因颱風攪局而泡湯。日本氣象廳預測，杜鵑通過期間，日本東部、北部可能出現大雨及強風，關東及鄰近沿海地區也有局部豪雨的可能。除了淹水及土石流風險，鐵路與航空交通亦不排除將受阻。日本近期本就飽受異常降雨困擾。氣象廳指出，9月上旬至中旬，關東甲信及東海地區降雨明顯偏多，部分地區累積雨量更創下同期新高。在既有防災壓力下，杜鵑再度逼近，也讓地方政府提高警戒。颱風威脅也讓正在舉行的名古屋亞運面臨考驗，組織方已針對杜鵑可能在21日前後接近愛知、名古屋地區做好應變準備。名古屋市方面表示，如果只是一般降雨，賽事原則上將照常進行，但若出現可能引發緊急警報的豪雨，主辦方將安排選手暫時撤離；如果風勢過強，作為部分選手住宿設施的郵輪，也可能移往外海，以降低風浪帶來的風險。日本氣象廳與地方政府仍持續監測颱風動向，提醒民眾密切留意最新天氣資訊。由於杜鵑未來路徑及強度仍可能變化，日本各地實際風雨程度也有待進一步確認。