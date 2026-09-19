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2026年名古屋亞運會男子籃球四強賽迎來震撼戰果。中國男籃在客場迎戰東道主日本男籃，全場遭到對手猛烈的三分砲火與快攻壓制，比賽中最多竟落後高達35分，最終以77：97的懸殊比分慘敗。這不僅是中國男籃連續兩屆亞運無緣金牌戰，更是時隔一年內二度遭日本痛宰。賽後，中國國內籃球圈陷入震驚與檢討，多位媒體人沉痛直言，中國男籃必須放下昔日的霸主身段，接受自己已淪為「亞洲二流」的殘酷現實。上一屆杭州亞運打進決賽的菲律賓和約旦這一屆發揮都差強人意，金牌的菲國更是提前在小組賽出局本場比賽中國男籃從開局便陷入落後，防守端完全漏網，讓日本隊首節就轟進5記三分球。半場結束，中國隊已落後19分；進入第三節，更是一度被對手拉開至35分的巨大分差，比賽早早失去懸念。面對這場全方位的潰敗，中國男籃總教練郭士強在賽後記者會上神色凝重。他表示：「這場比賽我們攻防兩端都暴露出很多問題，體能狀態也不理想。防守做得很差，整場都沒能打出想要的節奏。」儘管外界對於教練團的調度充滿質疑，甚至在論壇上為郭士強打出僅2.2分的低分，郭士強仍力挺團隊：「我不給自己打分，也不給球員打分。我可以告訴大家，這個夏天我們整個團隊都非常認真努力，大家都非常辛苦。」中國男籃隊長胡明軒也坦承球隊在拚勁上出了問題：「我們從開局就讓對手很舒服地進攻，等我們想糾正時已經大比分落後了。很明顯，我們沒有對方拚得兇，對困難的準備也不足。」然而，這句「我們努力了」卻引發了國內籃球圈的反彈。知名解說員殳海直言：「我相信郭士強是個努力的教練，也相信這個夏天大家過得並不輕鬆，但競技體育輸到這個份上，還在強調我們努力了嗎？」媒體人周赫的發文更道出了許多中國球迷的心聲：「我們需要放下曾經的身段，接受自己已經是亞洲二流的現實。這場失利讓我感受到的是一種沮喪與無奈，甚至不知道該去責備誰，也不知道中國籃球還能不能回到曾經的高度。」另一位媒體人勇方方也表示，雖然教練不該背所有的鍋，但身為隊伍第一責任人，必須具備足夠的胸襟與格局。「我們已經不是亞洲霸主，我們應該低下頭認真學習研究世界籃球發展潮流，虛心尊重每一個我們曾經不放在眼裡的對手。」回顧過去一年，中國男籃在國際賽場上面臨了史無前例的挫敗，兩次不敵韓國、兩次慘敗日本，四場比賽合計輸了59分。這次擊敗中國的，甚至被外界視為「日本二隊」。隨著這場準決賽落幕，亞洲男籃板塊已然發生劇烈變動。日本男籃睽違64年、隊史第3度殺入亞運金牌戰，將與稍早擊敗伊朗的韓國男籃爭奪本屆亞運冠軍。而苦吞敗仗的中國男籃，則只能收拾起受挫的心情，準備在20日的季軍戰中與伊朗隊爭奪銅牌。