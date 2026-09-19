2026年名古屋亞運會男子籃球四強賽迎來震撼戰果。中國男籃在客場迎戰東道主日本男籃，全場遭到對手猛烈的三分砲火與快攻壓制，比賽中最多竟落後高達35分，最終以77：97的懸殊比分慘敗。這不僅是中國男籃連續兩屆亞運無緣金牌戰，更是時隔一年內二度遭日本痛宰。賽後，中國國內籃球圈陷入震驚與檢討，多位媒體人沉痛直言，中國男籃必須放下昔日的霸主身段，接受自己已淪為「亞洲二流」的殘酷現實。
攻防全面崩盤 郭士強：這夏天大家都努力了
上一屆杭州亞運打進決賽的菲律賓和約旦這一屆發揮都差強人意，金牌的菲國更是提前在小組賽出局
本場比賽中國男籃從開局便陷入落後，防守端完全漏網，讓日本隊首節就轟進5記三分球。半場結束，中國隊已落後19分；進入第三節，更是一度被對手拉開至35分的巨大分差，比賽早早失去懸念。
面對這場全方位的潰敗，中國男籃總教練郭士強在賽後記者會上神色凝重。他表示：「這場比賽我們攻防兩端都暴露出很多問題，體能狀態也不理想。防守做得很差，整場都沒能打出想要的節奏。」儘管外界對於教練團的調度充滿質疑，甚至在論壇上為郭士強打出僅2.2分的低分，郭士強仍力挺團隊：「我不給自己打分，也不給球員打分。我可以告訴大家，這個夏天我們整個團隊都非常認真努力，大家都非常辛苦。」
中國男籃隊長胡明軒也坦承球隊在拚勁上出了問題：「我們從開局就讓對手很舒服地進攻，等我們想糾正時已經大比分落後了。很明顯，我們沒有對方拚得兇，對困難的準備也不足。」
媒體人痛心喊話 中國已不是亞洲霸主
然而，這句「我們努力了」卻引發了國內籃球圈的反彈。知名解說員殳海直言：「我相信郭士強是個努力的教練，也相信這個夏天大家過得並不輕鬆，但競技體育輸到這個份上，還在強調我們努力了嗎？」
媒體人周赫的發文更道出了許多中國球迷的心聲：「我們需要放下曾經的身段，接受自己已經是亞洲二流的現實。這場失利讓我感受到的是一種沮喪與無奈，甚至不知道該去責備誰，也不知道中國籃球還能不能回到曾經的高度。」
另一位媒體人勇方方也表示，雖然教練不該背所有的鍋，但身為隊伍第一責任人，必須具備足夠的胸襟與格局。「我們已經不是亞洲霸主，我們應該低下頭認真學習研究世界籃球發展潮流，虛心尊重每一個我們曾經不放在眼裡的對手。」
亞洲男籃格局洗牌 日韓會師金牌戰
回顧過去一年，中國男籃在國際賽場上面臨了史無前例的挫敗，兩次不敵韓國、兩次慘敗日本，四場比賽合計輸了59分。這次擊敗中國的，甚至被外界視為「日本二隊」。
隨著這場準決賽落幕，亞洲男籃板塊已然發生劇烈變動。日本男籃睽違64年、隊史第3度殺入亞運金牌戰，將與稍早擊敗伊朗的韓國男籃爭奪本屆亞運冠軍。而苦吞敗仗的中國男籃，則只能收拾起受挫的心情，準備在20日的季軍戰中與伊朗隊爭奪銅牌。
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上一屆杭州亞運打進決賽的菲律賓和約旦這一屆發揮都差強人意，金牌的菲國更是提前在小組賽出局
本場比賽中國男籃從開局便陷入落後，防守端完全漏網，讓日本隊首節就轟進5記三分球。半場結束，中國隊已落後19分；進入第三節，更是一度被對手拉開至35分的巨大分差，比賽早早失去懸念。
面對這場全方位的潰敗，中國男籃總教練郭士強在賽後記者會上神色凝重。他表示：「這場比賽我們攻防兩端都暴露出很多問題，體能狀態也不理想。防守做得很差，整場都沒能打出想要的節奏。」儘管外界對於教練團的調度充滿質疑，甚至在論壇上為郭士強打出僅2.2分的低分，郭士強仍力挺團隊：「我不給自己打分，也不給球員打分。我可以告訴大家，這個夏天我們整個團隊都非常認真努力，大家都非常辛苦。」
中國男籃隊長胡明軒也坦承球隊在拚勁上出了問題：「我們從開局就讓對手很舒服地進攻，等我們想糾正時已經大比分落後了。很明顯，我們沒有對方拚得兇，對困難的準備也不足。」
媒體人痛心喊話 中國已不是亞洲霸主
然而，這句「我們努力了」卻引發了國內籃球圈的反彈。知名解說員殳海直言：「我相信郭士強是個努力的教練，也相信這個夏天大家過得並不輕鬆，但競技體育輸到這個份上，還在強調我們努力了嗎？」
媒體人周赫的發文更道出了許多中國球迷的心聲：「我們需要放下曾經的身段，接受自己已經是亞洲二流的現實。這場失利讓我感受到的是一種沮喪與無奈，甚至不知道該去責備誰，也不知道中國籃球還能不能回到曾經的高度。」
另一位媒體人勇方方也表示，雖然教練不該背所有的鍋，但身為隊伍第一責任人，必須具備足夠的胸襟與格局。「我們已經不是亞洲霸主，我們應該低下頭認真學習研究世界籃球發展潮流，虛心尊重每一個我們曾經不放在眼裡的對手。」
亞洲男籃格局洗牌 日韓會師金牌戰
回顧過去一年，中國男籃在國際賽場上面臨了史無前例的挫敗，兩次不敵韓國、兩次慘敗日本，四場比賽合計輸了59分。這次擊敗中國的，甚至被外界視為「日本二隊」。
隨著這場準決賽落幕，亞洲男籃板塊已然發生劇烈變動。日本男籃睽違64年、隊史第3度殺入亞運金牌戰，將與稍早擊敗伊朗的韓國男籃爭奪本屆亞運冠軍。而苦吞敗仗的中國男籃，則只能收拾起受挫的心情，準備在20日的季軍戰中與伊朗隊爭奪銅牌。
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