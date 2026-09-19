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彰化檢調大動作偵辦縣議長謝典霖餐會疑涉賄選案，引發寒蟬效應，除了台中藍綠白多名參選人緊急取消中秋活動外，如今台北市議員楊植斗也宣布，取消募款餐會。他說，有好幾個議員都說「我們會怕」，將中秋摸彩品收回，很怕會被抓去問。楊植斗說，這幾天有好幾位議員都跟里長說：「拍謝，最近太敏感，我們會怕」，將摸彩品收回，或直接取消摸彩環節。他看到台中市議員江和樹說，他到年底有12場親子活動全取消、慰問志工的泡麵跟送水也取消。跟他這邊一樣，把昨晚中秋晚會摸彩品也全部拿回來，基層參選人陷入恐慌，很怕會被抓去問。楊植斗說，不只餐會，現在連辦電影欣賞跟送豆花，都踩到了賄選紅線，而且只辦藍白。風聲鶴唳，很多朋友這次也不敢捐款，怕被民進黨找麻煩丶查水表，原本因為今年選情冷，募款已經很困難，現在更是雪上加霜楊植斗也反問，以前在馬英九總統時期，國民黨執政時期，人民有這樣擔心害怕嗎？有朋友想幫他籌備募款餐會，原本已經訂好小館了，但他決定取消，因為在這環境下，他不願支持者擔心害怕。楊植斗強調，現在的局勢很惡劣，所以他更要擋在民眾的面前，為大家扛子彈，讓民怨在11/28那天爆發出來，更要在2028年重新執政，讓司法公平丶政治清明，人民不再擔心受怕。