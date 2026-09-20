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小孟老師分析今（20）日十二星座運勢。牡羊座：工作：擴大市場份額感情：主動才有機會財運：了解競爭趨勢牡羊幸運色：黑色貴人：處女小人：雙子金牛座：工作：促進雙方協作感情：掌握對方心思財運：拓展業務範圍金牛幸運色：金色貴人：水瓶小人：金牛雙子座：工作：做出明智決策感情：感激生命有他財運：提升生產效益雙子幸運色：白色貴人：魔羯小人：獅子巨蟹座：工作：領導部門合作感情：擁有情感基礎財運：標的出類拔萃巨蟹幸運色：紅色貴人：牡羊小人：雙魚獅子座：工作：培養創業精神感情：聽聽伴侶意見財運：管理現金支出獅子幸運色：紅色貴人：天蠍小人：牡羊處女座：工作：開發產品服務感情：伴侶順從著你財運：善用網路分析處女幸運色：綠色貴人：雙子小人：處女天秤座：工作：實現個人目標感情：求愛得到回應財運：建立企業形象天秤幸運色：粉紅色貴人：金牛小人：天蠍天蠍座：工作：有效管理預算感情：吸引他人眼光財運：改善業務關係天蠍幸運色：玫瑰色貴人：獅子小人：射手射手座：工作：發展職業規劃感情：感情甜度上揚財運：增加營銷手段射手幸運色：綠色貴人：天秤小人：雙魚魔羯座：工作：學習領導技巧感情：桃花旺更開朗財運：善用網絡資源魔羯幸運色：黃色貴人：雙魚小人：天秤水瓶座：工作：建立良好團隊感情：吃頓燭光晚餐財運：建立強大人脈水瓶幸運色：橘色貴人：牡羊小人：巨蟹雙魚座：工作：激勵團隊成員感情：人際圈好人緣財運：善用市場行銷雙魚幸運色：藍色貴人：巨蟹小人：水瓶