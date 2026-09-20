小孟老師分析今（20）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：擴大市場份額
感情：主動才有機會
財運：了解競爭趨勢
牡羊幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
金牛座：
工作：促進雙方協作
感情：掌握對方心思
財運：拓展業務範圍
金牛幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
雙子座：
工作：做出明智決策
感情：感激生命有他
財運：提升生產效益
雙子幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
巨蟹座：
工作：領導部門合作
感情：擁有情感基礎
財運：標的出類拔萃
巨蟹幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
獅子座：
工作：培養創業精神
感情：聽聽伴侶意見
財運：管理現金支出
獅子幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
處女座：
工作：開發產品服務
感情：伴侶順從著你
財運：善用網路分析
處女幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
天秤座：
工作：實現個人目標
感情：求愛得到回應
財運：建立企業形象
天秤幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
天蠍座：
工作：有效管理預算
感情：吸引他人眼光
財運：改善業務關係
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手
射手座：
工作：發展職業規劃
感情：感情甜度上揚
財運：增加營銷手段
射手幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
魔羯座：
工作：學習領導技巧
感情：桃花旺更開朗
財運：善用網絡資源
魔羯幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
水瓶座：
工作：建立良好團隊
感情：吃頓燭光晚餐
財運：建立強大人脈
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：激勵團隊成員
感情：人際圈好人緣
財運：善用市場行銷
雙魚幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：擴大市場份額
感情：主動才有機會
財運：了解競爭趨勢
牡羊幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
金牛座：
工作：促進雙方協作
感情：掌握對方心思
財運：拓展業務範圍
金牛幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
雙子座：
工作：做出明智決策
感情：感激生命有他
財運：提升生產效益
雙子幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子
巨蟹座：
工作：領導部門合作
感情：擁有情感基礎
財運：標的出類拔萃
巨蟹幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
獅子座：
工作：培養創業精神
感情：聽聽伴侶意見
財運：管理現金支出
獅子幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
處女座：
工作：開發產品服務
感情：伴侶順從著你
財運：善用網路分析
處女幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女
天秤座：
工作：實現個人目標
感情：求愛得到回應
財運：建立企業形象
天秤幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
天蠍座：
工作：有效管理預算
感情：吸引他人眼光
財運：改善業務關係
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手
射手座：
工作：發展職業規劃
感情：感情甜度上揚
財運：增加營銷手段
射手幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙魚
魔羯座：
工作：學習領導技巧
感情：桃花旺更開朗
財運：善用網絡資源
魔羯幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤
水瓶座：
工作：建立良好團隊
感情：吃頓燭光晚餐
財運：建立強大人脈
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
雙魚座：
工作：激勵團隊成員
感情：人際圈好人緣
財運：善用市場行銷
雙魚幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。