我是廣告 請繼續往下閱讀

哈根達斯貴在哪？成分表「原料只有6種」：連醫師也推薦

但翻到背面查看成分表時，發現原料竟只有6種，包括鮮奶油、濃縮脫脂乳、糖、水、蛋黃和天然香草香料等

▲近日有民眾購買哈根達斯，意外發現成分表相當簡單，原料竟只有6種，而引發討論。（圖／萊爾富提供）

哈根達斯為什麼這麼貴？真材實料品質高、進口成本也是關鍵

它與其他高檔冰淇淋，都對冰淇淋的膨脹率與乳脂（butterfat）比例有所講究，一般冰淇淋膨脹率大約為75%至92%，但哈根達斯竟只有20%。

比例越高代表口感越綿密，而哈根達斯乳脂比例則保持在14%以上，比一般冰淇淋10%足足多了4%，這也讓它的密度極高、質地更扎實細緻。

哈根達斯（Häagen-Dazs）是美國冰淇淋品牌，在台灣被視為冰品界的高級象徵。，難怪賣了66年仍稱霸全球冰品市場。近日有女網友在Threads發文表示，近日發現全聯販售的哈根達斯正在特價，順手買了一個帶回家享用，，讓她驚呼「超扯，原料只有6種？甚至不到一行耶」。貼文曝光後，隨即引來內行解釋，「哈根達斯原料乾淨，空氣比低，它貴是有原因的，不是很多人以為的貴在品牌」、「哈根達斯其實連水都沒加多少，性價比說不定還更高」、「貴真的貴在原料和稅跟物流成本而已」、「幾乎都是生活中常見的食材，貴得有理」。甚至有人強調連醫師都推薦，根據美食網站《Eater》報導，哈根達斯高價的背後對原料其實非常在乎，在乳脂比例方面，在哈根達斯官網也特別標榜「採用百分百真實的奶油與最新鮮的牛奶」，並強調對品質要求，也難怪自1960年創立至今仍然熱銷全球。不過除了原料問題，也有人認為也是原因，導致哈根達斯在亞洲與歐美的價差相對明顯，在台灣市場就成為了高單價的甜點象徵，「其實哈根達斯在美國只是一個平價的冰淇淋，就類似台灣的義美或杜老爺，只是因為關稅和運輸成本才造成在台灣的高價位」。