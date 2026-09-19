泰國東北部武里南府，近日發生一段令人動容的故事，一對相伴數十年的老夫妻，在生命最後階段仍惦記著彼此，丈夫病危之際，妻子從醫院返家，丈夫在確認太太回家後僅10分鐘便離世，2小時後妻子也因病重身亡。他們的孫子表示，爺爺可能一直在等見到奶奶才斷氣。
重病妻出院返家 最後時刻陪在丈夫身旁
根據泰國《曼谷郵報》報導，70歲的頌蓬（Somphong Prasongsap）與69歲的瑪可（Mak Prasongsap）結褵多年，晚年都受疾病所苦，頌蓬罹患肝癌，病情惡化後回到家中進行最後的安寧休養；瑪可則因乳癌及腎臟疾病，繼續住院治療。
本月17日，頌蓬病況急轉直下，家人感知他可能時日不多，於是請醫療人員及警察協助，將瑪可從醫院接回家，將她安置在頌蓬身旁，並在耳邊告訴他：「奶奶回家了，就在你身邊。」
家人回憶，頌蓬當時眼眶泛淚，似乎知道妻子已經回來，10分鐘後便離開人世，大約2個小時後，瑪可也嚥下最後一口氣。
彼此照顧數十年 從未停止關心對方
親屬表示，夫妻兩人長年互相照顧，即使後來接連生病，也總會關心對方的病情。多年來一起面對生活，也一起面對晚年的疾病與治療。
他們的兒子表示，從未想過2人最後會在同一天離開，失去2名至親令他悲痛欲絕，但想到父母從年輕到生命最後階段，始終陪在彼此身旁，心裡仍感到溫暖及感動。
報導提到，醫學上有「心碎症候群」一詞，是指人在遭受重大情緒壓力後，可能出現暫時性的心肌功能異常，嚴重時甚至會危及生命。
雖然目前不能證明，頌蓬與瑪可是因為一方先離世、另一方傷心過度而死亡，畢竟他們本身都患有嚴重疾病，但對親友來說，2人展示的深厚感情，已為生命寫下最動人的終章。
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根據泰國《曼谷郵報》報導，70歲的頌蓬（Somphong Prasongsap）與69歲的瑪可（Mak Prasongsap）結褵多年，晚年都受疾病所苦，頌蓬罹患肝癌，病情惡化後回到家中進行最後的安寧休養；瑪可則因乳癌及腎臟疾病，繼續住院治療。
本月17日，頌蓬病況急轉直下，家人感知他可能時日不多，於是請醫療人員及警察協助，將瑪可從醫院接回家，將她安置在頌蓬身旁，並在耳邊告訴他：「奶奶回家了，就在你身邊。」
家人回憶，頌蓬當時眼眶泛淚，似乎知道妻子已經回來，10分鐘後便離開人世，大約2個小時後，瑪可也嚥下最後一口氣。
彼此照顧數十年 從未停止關心對方
親屬表示，夫妻兩人長年互相照顧，即使後來接連生病，也總會關心對方的病情。多年來一起面對生活，也一起面對晚年的疾病與治療。
他們的兒子表示，從未想過2人最後會在同一天離開，失去2名至親令他悲痛欲絕，但想到父母從年輕到生命最後階段，始終陪在彼此身旁，心裡仍感到溫暖及感動。
報導提到，醫學上有「心碎症候群」一詞，是指人在遭受重大情緒壓力後，可能出現暫時性的心肌功能異常，嚴重時甚至會危及生命。
雖然目前不能證明，頌蓬與瑪可是因為一方先離世、另一方傷心過度而死亡，畢竟他們本身都患有嚴重疾病，但對親友來說，2人展示的深厚感情，已為生命寫下最動人的終章。