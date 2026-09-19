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2026愛知名古屋亞運今（19）日晚間正式開幕，中華代表團將由男子武術散打張煥宜、女子拳擊好手黃筱雯共同擔任掌旗官，依序第36個進場。不過，代表團正式名稱明明是「Chinese Taipei」，英文第一個字母是C，為何開幕式卻不是排在C組，而是被安排在「T」組？答案得追溯到40多年前的「洛桑協議」以及1983年確認的奧會儀程排序。中華奧會官方資料指出，1981年3月23日，中華奧會與國際奧會（IOC）在瑞士洛桑簽署協議，確定往後以「Chinese Taipei Olympic Committee」名義參與奧林匹克體系賽事，並使用經IOC核准的會徽與會旗。這套名稱、旗幟、歌曲與儀程安排，後來被統稱為「奧會模式」。真正決定開幕式排序的關鍵，則出現在1983年。中華奧會指出，當時國際奧會正式確認相關儀程排序（Protocol Order），時任IOC主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）指示，中華奧會在奧林匹克通訊錄中的排列，依「Chinese Taipei」所使用的英文代碼TPE，列在「T」組，而不是依Chinese的C排列。雖然代表團正式英文名稱是「Chinese Taipei」，但在奧運體系的代表團排序上，並不是單純看名稱第一個英文字母，而是依照當年確認的儀程安排，把中華代表團放在T序列。這項規定後來也延伸成中華奧會及各運動協會參加國際綜合運動賽會時的重要慣例。這套制度第一次真正出現在奧運舞台，是1984年塞拉耶佛冬季奧運及洛杉磯夏季奧運。1984年是中華代表團首次以「Chinese Taipei」名義重新參加奧運，中華代表團當時就是依照「TPE」簡稱，排在T組入場。同年的洛杉磯奧運，中華代表團共有61名選手參賽，並由李福恩擔任開幕式掌旗官；蔡溫義後來在男子舉重60公斤級拿下銅牌，也成為中華隊重返奧運後的重要里程碑。「T排序」背後其實還有一層非常重要的政治與體育外交背景。當年中華奧會希望，在國際奧會會員名錄及開幕式進場時，不要讓「Chinese Taipei」因為名稱中的Chinese，被直接排在「China」附近。因此相關安排最終確認，中華台北依Taipei／TPE進入T組，與中國China的C組區隔。這也是為什麼今天很多觀眾第一次看奧運或亞運開幕式時，明明大會播報的是「Chinese Taipei」，中華代表團卻常常在塔吉克、坦尚尼亞等T開頭代表團附近出現。2024巴黎奧運就是最明顯的例子，中華代表團同樣以T排序進場，而不是列在C組。2008北京奧運開幕式採用簡體中文字筆畫順序，中華台北與中國香港等代表團因中文名稱都以「中」字開頭，因此入場順序曾引發爭議。2022北京冬奧同樣採取中文筆畫排序，再度出現類似討論。相較之下，2010廣州亞運採用英文字母排序，中華台北重新依T組順序入場；2021東京奧運雖然依日文五十音排序，但中華台北仍被安排在「Taipei」的「タ」行附近，而非依「Chinese」翻譯後的發音排列。因此，每一屆開幕式實際順序仍可能受到主辦方語言與儀程設計影響，但中華奧會所主張並延續的基本原則，仍是依TPE列在T組。根據中華奧會公布資訊，本屆名古屋亞運中華代表團將依照慣例，排在敘利亞之後、塔吉克之前，第36個進場。代表團由張煥宜與黃筱雯共同擔任掌旗官，其中黃筱雯也將迎來個人生涯第一次參加大型綜合賽開幕式。