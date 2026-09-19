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果粉變心不買酒紅、冰川藍！iPhone 18 Pro最愛顏色變它：歷代最強

強調這次iPhone 18 Pro黑色款很特別，機體更加黝黑，讓背殼的蘋果標誌若隱若現，「真的好好看，買對顏色了」。

▲蘋果iPhone 18 Pro系列共推出「勃根地紅色、冰川藍色、黑色、銀色」4種顏色，但有民眾指出黑色實體呈現的感覺意外出色。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.09.18)

黑色回歸成新寵兒！iPhone 18 Pro霧面消光質感爆棚

今年iPhone 18 Pro經典黑色重新回歸，也是新世代設計首度採用黑色，對於喜愛低調沈穩風格的「黑色控」來說格外難得，加上其採用霧面消光黑設計，實機看起來更像純粹的黑色，背板也幾乎沒有顏色分區

▲今年iPhone 18 Pro經典黑色重新回歸，也是新世代設計首度採用黑色，對於喜愛低調沈穩風格的「黑色控」來說格外難得。（圖／蘋果官網）

iPhone 18 Pro黑色超耐看！卻有最大缺點：超容易沾指紋

但也有人點出缺點，表示在裸機手持使用情況下，機身特別容易留下指紋，建議裝上手機殼解決易沾指紋問題。

蘋果iPhone 18 Pro系列於昨（18）日正式開賣，本次推出4種顏色，其中以勃根地紅、冰川藍兩大新色最受外界關注，，成為一票果粉心目中的最愛經典色。一名網友昨日在Threads貼出一段影片，分享拿到iPhone 18 Pro新機開箱畫面，並說明自己選購的是黑色款式，貼文曝光後，瞬間引來不少果粉認證留言，、「看了網路開箱，很像黑色跟銀色才是最應該買的顏色」、「黑色真的好黑喔⋯感覺是有史以來最黑的一次」、「我這次最愛黑色，真的很高級很好看」。蘋果iPhone 18 Pro系列共推出「勃根地紅色、冰川藍色、黑色、銀色」4種顏色，其中勃根地紅、冰川藍是全新代表色，兩大新色尚未開賣前熱度最高，但昨日實體機曝光後，不少果粉反而將眼光轉往黑色、銀色基本款色系。據了解，上代 iPhone 17 Pro未推出黑色款式，，顯得不突兀，視覺上更加深邃與俐落。雖然iPhone 18 Pro黑色表現特別出色，不過究竟哪個顏色最好看，並沒有絕對的答案，最後還是得看每個人的喜好。