響應 9 月 22 日「世界無車日」，台北市與新北市（雙北市）聯手推出綠色交通重磅優惠！自 9 月 19 日至 22 日，新北捷運三鶯線、淡海及安坑輕軌連續 4 天全天免費搭乘；9 月 22 日無車日當天，雙北市區公車更同步免刷卡搭乘。此外，9 月 21、22 日搭乘大眾運輸前往新北市民廣場參加亞運棒球直播派對，拍照打卡還能免費領取星巴克咖啡券！
🟡雙北公車與捷運三線免費搭！時間規則一次看
捷運三線連 4 天免費：9 月 19 日至 9 月 22 日，新北捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌全天免費搭乘。
雙北公車 922 全天免費：9 月 22 日無車日當天（自首班車至末班車，含 9 月 23 日凌晨發出之夜間公車），雙北市轄管市區公車全線免刷卡、免投幣，直接免費搭乘。
不適用路線：臺北市觀光巴士紅線與藍線不提供本次免費優惠。
🟡搭大眾運輸看亞運棒球！打卡免費領星巴克券
市民廣場直播應援：9 月 21 日、22 日，新北市體育局於市民廣場舉辦亞運棒球賽直播應援活動，為中華隊迎戰韓國、泰國隊跨海加油。
新北 Coffee Day 送星巴克：民眾搭乘大眾運輸前往派對現場，拍下搭乘照片並公開上傳至個人 Facebook 或 Instagram 貼文分享，即可免費兌換星巴克咖啡券 1 張。
限量發放：星巴克咖啡券共計 2,000 張，數量有限，送完為止。
🟡無車日搭公車免刷卡！乘車三大注意事項公開
直接上車免刷卡投幣：9 月 22 日搭乘雙北市區公車時，全線上下車均免刷卡、免投幣，若誤刷卡將依系統正常扣款且不予退補。
無轉乘優惠：免費搭乘期間因無刷卡紀錄，當日不提供公車與捷運間的轉乘折扣。
TPASS 定期票不退補：持有「基北北桃都會通定期票（TPASS）」及各類優惠票種者不另予補償，定期票用戶仍可於活動期間正常搭乘其他運具。
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捷運三線連 4 天免費：9 月 19 日至 9 月 22 日，新北捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌全天免費搭乘。
雙北公車 922 全天免費：9 月 22 日無車日當天（自首班車至末班車，含 9 月 23 日凌晨發出之夜間公車），雙北市轄管市區公車全線免刷卡、免投幣，直接免費搭乘。
不適用路線：臺北市觀光巴士紅線與藍線不提供本次免費優惠。
市民廣場直播應援：9 月 21 日、22 日，新北市體育局於市民廣場舉辦亞運棒球賽直播應援活動，為中華隊迎戰韓國、泰國隊跨海加油。
新北 Coffee Day 送星巴克：民眾搭乘大眾運輸前往派對現場，拍下搭乘照片並公開上傳至個人 Facebook 或 Instagram 貼文分享，即可免費兌換星巴克咖啡券 1 張。
限量發放：星巴克咖啡券共計 2,000 張，數量有限，送完為止。
🟡無車日搭公車免刷卡！乘車三大注意事項公開
直接上車免刷卡投幣：9 月 22 日搭乘雙北市區公車時，全線上下車均免刷卡、免投幣，若誤刷卡將依系統正常扣款且不予退補。
無轉乘優惠：免費搭乘期間因無刷卡紀錄，當日不提供公車與捷運間的轉乘折扣。
TPASS 定期票不退補：持有「基北北桃都會通定期票（TPASS）」及各類優惠票種者不另予補償，定期票用戶仍可於活動期間正常搭乘其他運具。