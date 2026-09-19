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洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於美國時間18日（對戰舊金山巨人隊賽前）受訪時透露，因右手中指水泡破皮而進入傷兵名單（IL）的日籍投手佐佐木朗希，近期復原狀況十分理想，預計「很快」就會重返大聯盟賽場，且明確表示他將以「先發投手」的身分回歸，暫時不會轉往牛棚。24歲的佐佐木朗希是在8月26日對戰勇士隊時因手指破皮，於隔日（27日）被列入傷兵名單。經過休養與調整，他已在9月16日進行了進入IL後的第二次實戰投打練習（Live BP），面對13名打者投了4局、共消化50球，不僅送出4次三振，也測試了各種實戰狀況，復出腳步已相當接近。羅伯斯對於佐佐木的狀態給予高度肯定：「朗希現在的狀況很好，他本人也非常渴望上場。雖然具體的復出日期還未定，但他很快就會再次登板，而且會是擔任先發。」羅伯斯進一步指出，在例行賽結束前，佐佐木預計還有兩次先發機會，這對於他找回投球感覺至關重要，「接下來的登板非常關鍵，不僅我們希望他投好，他自己也深知這一點。」「我認為他會作為先發投手回歸。」羅伯斯明確表示，「我不想看到先發輪值陣容變得單薄。希望能給朗希機會，讓他投4到5局。儲備充足的先發投手人選是很重要的，」道奇隊目前的先發輪值正面臨考驗，另一名主力左投史奈爾（Blake Snell）在前一場先發僅投1局、用19球後，就因左側腹股溝緊繃而緊急退場。在季後賽先發戰力存有隱憂的情況下，佐佐木的健康回歸顯得格外重要。為了應對季後賽可能出現的各種突發狀況，羅伯斯強調必須維持先發投手的深度：「我們希望能盡量避免先發人手不足的窘境。因此，我們必須讓朗希保持先發的狀態，讓他維持能夠負擔4到5局的體力與續航力。」羅伯斯也透露了對佐佐木的彈性使用方針。他表示，先讓佐佐木朗希在例行賽尾聲以先發身分調整到位，屆時進入高強度的季後賽後，若情況需要，球隊也有將他轉換為其他角色的選擇權。本季至今他已出賽23場，繳出5勝5敗、防禦率4.60。