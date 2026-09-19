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2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會於今（19）日正式盛大揭幕，中華代表團各競賽代表隊整裝待發。然而，在昨日下午於選手村舉行的官方歡迎暨入村升旗儀式上，曾爆發亞洲奧林匹克理事會（OCA）一度拒絕運動部長李洋進場的突發僵局；經過代表團現場長達1個多小時的交涉與原則堅持，李洋最終順利進場並全程參與儀式。歷經昨天的現場波折，李洋在今早賽會正式開幕之際，首度透過個人社群平台分享抵達日本第3天的心情。他並未在爭議事件上多做著墨，而是將所有焦點拉回競賽本身，感性向全台球迷喊話：「回顧昨（18）日下午的突發狀況，中華代表團原定出席大會排定的選手村開村與升旗典禮，現場卻傳出OCA人員以資格認定為由，阻擋身為運動部長的李洋步入會場，甚至傳達若其在場儀式便無法舉行的要求，導致典禮一度中斷延宕。面對現場的不合理阻撓，現場代表團人士與中華奧會展現堅定立場，要求對方出示正式書面公文依據，並展開長達1個多小時的跨層級緊急協調。最終在代表團堅持尊嚴與官方身分保障的原則下，成功化解僵局，李洋順利佩戴大會官方證件進場，完整見證了會旗冉冉升起的莊嚴時刻。中華奧會副主席陳士魁在儀式後受訪時明確指出，代表團在面對突如其來的程序爭議時，始終秉持「堅守原則、捍衛國家尊嚴」的底線進行交涉，最終所達成的結果完全符合我方的最大利益與國際禮儀。李洋在臉書發文寫道，來到名古屋已經第3天，這幾天除了關注比賽、替場上的選手加油，也讓他格外有感。他表示，每一位能夠站上亞運舞台的選手，背後都有無數汗水與堅持，「現在，就是他們把努力成果全部拿出來的時候了。」過去自己曾以選手身分站上國際賽場，如今轉換身分成為運動部長，再次來到大型綜合運動賽會，李洋也把更多心力放在選手支援與後勤工作上。李洋也特別向目前人在名古屋的台灣民眾推薦，可以前往位於Slow Art Center Nagoya的NOC House走走。他表示，除了能感受到代表團的應援氣氛，也能看到工作團隊如何齊心協力，把台灣帶到亞運每一個現場。隨著亞運今天正式開幕，接下來中華代表團還有大量賽事陸續登場。李洋也喊話，希望大家持續鎖定賽事、一起成為選手最堅強的後盾，並寫下：「場上交給選手，場下的後勤和應援就交給我們！」