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▲Nana頂著嘟嘟唇與亮麗五官飾演喪夫寡婦，讓觀眾直呼出戲。（圖／翻攝自Netflix）

Nana（林珍兒）與池昌旭、孫藝真主演的Netflix最新限制級韓劇《挑情醜聞》昨（18）日開播，Nana這次為戲犧牲，大膽豁出去露點，與池昌旭挑戰全裸床戰，但卻被不少觀眾吐槽看得很出戲。原來是因為許多人都認為Nana五官太有混血感，加上還做過豐唇注射，雖然這張臉曾連續2年獲得全球百大最美臉孔冠軍，但來飾演一名朝鮮時代恪守貞節的寡婦，顯然有點不搭嘎。Nana這次在劇中飾演寡婦「安熙妍」，是個失去丈夫後過著守貞生活的堅毅女子，但她最後卻仍不敵池昌旭飾演的花花公子「趙元」誘惑，與他發生關係。兩人在第7集中上演長達4分多鐘的床戲，均一絲不掛全裸入鏡，畫面衝擊粉絲眼球與感官，大家看了紛紛留言直呼：「超級害羞」、「尺度有點嚇到我」、「這真的不愧是19禁（韓國限制級分級）韓劇」。但也有觀眾看了覺得好出戲，認為Nana的五官來飾演安熙妍並不適合，主要是她鼻梁高挺、眼窩深邃，看起來自帶混血兒感，加上Nana曾做過豐唇微整形，嘴部線條非常豐滿，與古代女子的氣質不符合，這也讓本該害羞內斂的床戲，在套上她的五官後，變得熱情奔放，總讓觀眾覺得哪裡怪怪的。而Nana的五官確實美得很出色，她更曾在2014、2015年蟬聯「TC Candler」發佈的全球百大美女冠軍，也因此獲得「全球第一美女」的封號，粉絲認為Nana更適合演出蛇蠍美人的角色，像是韓劇《假面女郎》她就演得很好。現年35歲的Nana過去以女子偶像團體After School的身分出道，後來又加入小分隊「橙子焦糖」，高挑的身材搭配甜美的外型，讓她一直深受粉絲喜愛，人氣頗高，近年更成為時尚寵兒，拿下National Geographic Apparel品牌代言人工作，IG有542萬粉絲追蹤。