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北榮特殊病原科技照護示範中心 建置負壓科技病房

假想情境驗證後送決策、感染管制

郵輪漢他病毒傳播事件重演怎麼辦？台北榮總與衛福部金門醫院昨（18）演練，以國際郵輪「洪迪亞斯號」今年發生安地斯漢他病毒群聚，造成3人死亡為假想情境，模擬金門醫院發現疑似病人，經由航空轉送，抵達北榮隔離病室。最後由感染管制專家擔任考評官，提供專業檢視與精進建議。台北榮總院長陳威明表示，非洲伊波拉到安地斯漢他病毒（Andes virus）等全球新興傳染病事件，都提醒醫療體系必須提高警覺；COVID-19疫情後，北榮並未放鬆整備，已建置負壓科技加護病房，因應特殊病原重症收治需求。北榮自114年起擔任特殊病原科技照護示範中心，透過教育訓練、跨院合作與實地演練強化應變量能。而金門位處離島，更凸顯跨區後送與區域聯防即時銜接的重要性，北榮支援金門醫療21年，本次也派遣醫師及感染管制師赴金門現場協助，希望透過演練強化跨院協作與實際應變能力。本次演練由陳威明主持，疾病管制署署長羅一鈞偕同傳染病防治醫療網各區指揮官以及衛生福利部空中轉診審核中心、飛特立航空等轉送協作單位共同參與。同時「特殊病原科技照護示範中心」（北榮、台大、成大）感染管制專家擔任考評官。演練以今年5月荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」在南大西洋航行期間發生造成3人死亡的漢他群聚真實事件作為假想情境。模擬金門醫院發現疑似病人，演練流程涵蓋急診早期辨識、分流安置與通報、緊急醫療後送聯繫、航空轉送，以及病人抵達台北後依指定動線送入北榮科技加護病房（TICU）負壓隔離病室接受重症照護。演練驗證病人病況快速惡化時，各單位間資訊傳遞、後送決策、臨床處置與感染管制能否順暢應變或因應。北榮感染科醫師及感染管制師前往金門尚義機場實兵演練，確認離島至醫學中心全程安全轉送。羅一鈞表示，此次為首次辦理離島特殊病原病人轉送演練，透過持續準備、人才培育與演練，可讓團隊更熟悉應變流程、降低面對未知威脅的不安，也能藉此盤點中央在設備、人才培育及標準作業程序等面向可持續協助與精進之處。傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳也肯定本次演練規模、情境設計及整體執行成果。北榮將依各方回饋持續優化跨院轉送與特殊病原收治應變機制。