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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平因右上臂二頭肌發炎，目前仍在15天傷兵名單（IL）中休養。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（19）日對戰舊金山巨人隊賽前，向外界更新了大谷的最新復原進度，透露他已開始進行室內打擊練習，且狀態十分理想，最快有望在台灣時間9月24日對戰聖地牙哥教士隊時重返大聯盟賽場。大谷翔平是在9月10日（台灣時間）被球團放入傷兵名單，隨後便留在洛杉磯專心接受治療，並未隨隊前往邁阿密與辛辛那提進行客場征戰。因此，當道奇隊昨日在客場擊敗紅人隊、連續5年封王並噴灑香檳慶祝時，大谷並未在場參與。隨著球隊結束客場之旅回到主場，大谷今日也現身道奇球場俱樂部，隨後換上訓練服前往室內練習場。羅伯斯在賽前記者會上表示：「翔平今天的打擊練習順利結束了。就我所知，過去這3到5天，他的復健進度非常充實且有成效，他現在的狀態很好。」羅伯斯透露，大谷目前已經進階到能將教練投出的球擊回的階段，並且是連續兩天進行打擊練習。外界相當關心大谷何時能進行實戰形式的打擊練習（Live BP），羅伯斯對此表示：「我們還在等待醫療團隊的報告，評估他何時能進行戶外訓練或是Live BP，目前還沒達到那個階段。」至於大谷在重返大聯盟比賽前需要累積多少打席？羅伯斯則回應：「老實說，我說什麼都不重要，最終還是取決於翔平自己的感覺，讓他準備好才是最重要的。但以我的直覺來看，如果能累積10到12個實戰打席，那會是最理想的狀態。」道奇隊日前已確定連續14年闖進季後賽，目前正為爭取國聯頭號種子而努力。被問及例行賽最後9場比賽的目標時，羅伯斯強調：「贏球固然重要，但如果勝利是唯一考量，我們現在就會讓翔平上場了。確保球員恢復健康才是最重要的，我認為兩者可以兼顧。我們球隊有很多能幫助贏球的選手，目標是在季後賽開打時，能以全員健康的最佳陣容應戰。」大谷翔平最快將於台灣時間9月24日解禁，由於道奇例行賽僅剩不到10場比賽，大谷復出後在例行賽的出賽場次最多僅剩5場。球團預計將讓他在季後賽專心擔任指定打擊（DH），期盼這位超級球星能以最佳狀態迎接十月的季後賽硬仗。