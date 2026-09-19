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▲名古屋亞運主辦單位本次並未興建傳統選手村，而是將約2000名選手分配至港區的臨時「木造貨櫃屋」、郵輪以及周邊飯店。（圖／美聯社／達志影像）

2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會於今（19）日晚間正式舉行開幕典禮，聖火隨之點燃。這是日本自1994年廣島亞運後，時隔整整32年再度承辦亞洲最大規模的綜合性運動賽會。主辦方原本期盼藉由本屆大會，彌補2021年東京奧運因疫情無法開放觀眾入場的缺憾，重新展現大型國際賽會的熱絡氛圍；然而，《路透社》在開幕前夕實地走訪卻發現，日本民間對這場家門口的頂級體育盛事，反應似乎相當「慢熱」，甚至顯露出普遍的「冷感」現象。本屆賽會雖然已有足球、籃球等多項賽事提前點燃戰火，數千名各國代表團選手也陸續抵達日本，但在街頭的實際感受上，賽事熱度並未如預期般擴散至一般大眾的日常生活。《路透社》報導指出，名古屋市中心的主要交通樞紐與車站周邊，確實佈設了大量亞運視覺廣告、志工與賽會行政人員；但只要走出這些核心蛋黃區，亞運的宣傳存在感便明顯衰退。受訪的名古屋在地大學生幸田日向（Hinata Koda，音譯）便坦言，自己對這屆亞運「其實沒有太多具體概念」，雖然清楚知道比賽正在家鄉舉辦，但同儕與周遭朋友平時幾乎完全沒有提起或討論。這種「亞洲頂級賽會就在身邊、民眾卻未進入觀賽模式」的現象，成為開幕前夕相當鮮明的現實寫照。更值得關注的是，宣傳力道的落差並不局限於主辦地愛知縣。為有效分攤場館壓力，包括水上運動等多個熱門項目本屆特別安排在東京舉辦，但東京當地的宣傳更是極度有限。《路透社》記者實地前往繁華的澀谷地區旅遊資訊中心採訪時，第一線服務人員在得知「亞運已經開打、且部分賽事就在東京舉行」時，甚至當場流露出驚訝神情，並直言在首都圈幾乎完全沒有看到相關的官方宣傳品與海報看板。多位受訪從業人員認為，目前整體社會氛圍尚未聚焦，可能必須等到日本代表隊選手在決賽中陸續奪金、登上電視新聞焦點後，民眾的關注度才有可能被實質帶動。面對外媒觀察到的冷淡民意，主辦城市的官方態度則顯得相對樂觀。名古屋市長廣澤一郎接受《路透社》訪問時強調，日本已經非常長一段時間沒有舉辦能讓一般觀眾正常進場的大型綜合國際運動會，市民心中其實抱持高度期待，市內的賽會氣氛也正在逐步升溫當中。日本代表團副團長、曾奪下雅典奧運男子體操金牌的名將水鳥壽思（Hisashi Mizutori）亦指出，這批日本國手中許多人經歷過當年東京奧運的閉門作賽，這次名古屋亞運最無可取代的價值，就是讓選手能親自聽見主場觀眾的喝采與掌聲。主辦單位寄望接下來田徑、體操、游泳與桌球等高人氣競賽進入獎牌戰，如奧運標槍金牌北口榛花、體操多金得主岡慎之助等看板球星相繼亮相奪冠，地主奪牌潮將成為打破冷感、推動門票銷售與觀賽熱潮的最強引擎。本屆賽會為貫徹「節儉、精實」的綠色辦賽方針，打破以往斥巨資興建單一集中大型選手村的慣例，改以徵用市區飯店、改裝臨時設施以及停泊於港口的郵輪，分散安置約1.7萬名選手與隊職員；然而，這項新穎嘗試在實務操作上卻引發抱怨，接連傳出部分房間床位規格偏小、甚至男女隊職員被分配至同一房間等行政疏失。此外，名古屋地區日前遭遇創紀錄的局部豪雨襲擊，市區部分路段積水，甚至一度造成部分代表團必須預防性撤離住宿處所、少數場館出現屋頂滲水等意外插曲。隨著今晚正式點燃象徵和平與榮譽的亞運聖火，名古屋賽會組織能否迅速克服後勤陣痛、抵禦潛在天候干擾，並透過選手的精采競技重新打動日本與亞洲觀眾的心，考驗才剛剛正式開始。