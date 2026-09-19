（更新10：00，李灝宇單場雙安）

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底特律老虎隊台灣旅美小將李灝宇，今（19）日在作客芝加哥白襪隊的比賽中，擔綱先發三壘手打第9棒。李灝宇在第5局上的第二打席順利敲出一壘安打，第三打席又敲出帶有打點的二壘安打，這也讓他在本季累積達到76支安打，距離追平韓籍球員裴智桓所創下的亞洲23歲或以下球員單季安打數紀錄，僅差最後1支。在今日賽前，年僅23歲的李灝宇本季已敲出74支安打，這項成績在「亞洲球員於23歲（含）以下賽季」的排行榜中位居第三。目前該紀錄的保持人是2018年的大谷翔平（90安），第二名則是2023年效力於海盜隊的韓籍好手裴智桓（77安）。只要李灝宇能維持穩定輸出，今年極有機會超越裴智桓，寫下僅次於大谷翔平的亞洲第二人壯舉。李灝宇今日在3局上迎來首打席，面對白襪隊先發投手桑德林（David Sandlin）。李灝宇在2好3壞滿球數的情況下，鎖定一顆95英里的伸卡球，擊出初速達92.9英里（約149.5公里）的強勁一壘方向滾地球，可惜遭到刺殺出局。比賽來到5局上，老虎隊吹起反攻號角。在兩出局、一二壘有人的情況下，李灝宇第二度站上打擊區。面對桑德林投出的第一顆壞球與第二顆揮棒落空後，李灝宇逮中第三顆89.5英里（約144公里）的卡特球，一棒掃向右外野形成平飛一壘安打，擊球初速高達101.1英里（約162.7公里）。這支安打成功將隊友推進至滿壘，隨後開路先鋒麥克岡尼戈（Kevin McGonigle）更補上一支清壘的三壘安打，幫助老虎隊一口氣追回3分，分差追趕成5：8。第3打席發生在6局上，李灝宇延續火燙手感，第一球就逮中一顆滑球，敲出中外野平飛二壘安打，帶有1分打點，本季第77支安打出爐。儘管老虎隊在第5局打出一波反撲高潮，但主場作戰的白襪隊早在第一局就展現驚人火力。白襪首局便靠著老虎隊先發投手希爾斯（Andrew Sears）的控球不穩與隊友守備失誤（包含李灝宇一次傳球失誤）攻佔滿壘。隨後，白襪游擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery）與三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）接連敲出帶有3分打點的二壘安打，單局狂灌6分拉開分差。瓦加斯更在第3局轟出兩分砲，讓老虎隊陷入苦戰。