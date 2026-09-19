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2026年中秋節是哪一天？極陰日4生肖要躲月

▲中秋月圓之夜被稱為「極陰日」，小孟老師建議生肖馬、牛、羊、猴要躲月。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中秋節10大禁忌一次看！不用手指月亮、2類人別賞月

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禁忌1：不要逗兔子

▲相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔。（圖／美聯社／達志影像）

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禁忌2：男生不要拜月亮

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禁忌3：不宜到海邊與河邊

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禁忌4：女生不宜拜灶

▲中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。（示意圖／取自photoAC）

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禁忌5：流產或身體虛弱者不宜賞月

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禁忌6：不要用手指指月亮與神明

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禁忌7：吃中秋月餅和吃水果忌不圓

▲古代月餅與月圓代表團圓一家和諧，因此中秋節時應避免吃有菱有角的餅，較容易發生口角或衝突，也有不吉利的象徵。（圖／示意圖，美聯社／達志影像）

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禁忌8：女性忌頭髮遮額頭

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禁忌9：賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方

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禁忌10：避免晚間游泳

▲小孟老師指出，中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。（圖／取自Pexels）

農曆八月十五日中秋節即將到來，2026年中秋節落在國曆9月25日（五），是家家戶戶團圓賞月的好日子。，部分習俗認為恐招來衰運，背後也可能有不吉利象徵。2026年中秋節落在9月25日（農曆八月十五日），命理專家小孟老師表示，從民俗角度來看，古人認為月亮屬「陰」，除了部分生肖要注意以外，小孟老師提到，中秋節當天也有10項禁忌要留意，包括不要用手指月亮、避免夜間游泳等。此外，也建議「流產、身體虛弱者」不要賞月，在吃中秋月餅和吃水果時，亦避免吃到有菱有角的類型，可能會引發口角，背後有不吉利象徵。民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天時，也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔對待人間的兔子，會有所感應傳遞給月宮的兔子。《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。』因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響比較容易睡眠品質轉差。中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞。另一個原因是古代在封建時期，男女授受不親為主要潮流，因此才會有這種特殊禁忌。因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬。以前傳言中秋指月亮會遭月神處罰，手指會斷，是謠言不會的。在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此中秋節時應避免吃有菱有角的餅，較容易發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的代表一切圓滿。女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。