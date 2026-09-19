農曆八月十五日中秋節即將到來，2026年中秋節落在國曆9月25日（五），是家家戶戶團圓賞月的好日子。但根據命理專家小孟老師表示，中秋之夜正逢極陰日，民間流傳有10項中秋節禁忌要留意，包括避免用手指月亮、不要夜間游泳，以及流產者、身體虛弱者不宜賞月等，部分習俗認為恐招來衰運，背後也可能有不吉利象徵。
2026年中秋節是哪一天？極陰日4生肖要躲月
2026年中秋節落在9月25日（農曆八月十五日），命理專家小孟老師表示，從民俗角度來看，古人認為月亮屬「陰」，中秋月圓之夜也被稱為「極陰日」，並建議生肖馬、牛、羊、猴要躲月，減少長時間賞月及夜間戶外活動。
中秋節10大禁忌一次看！不用手指月亮、2類人別賞月
除了部分生肖要注意以外，小孟老師提到，中秋節當天也有10項禁忌要留意，包括不要用手指月亮、避免夜間游泳等。此外，也建議「流產、身體虛弱者」不要賞月，在吃中秋月餅和吃水果時，亦避免吃到有菱有角的類型，可能會引發口角，背後有不吉利象徵。
◼︎ 禁忌1：不要逗兔子
民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天時，也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔對待人間的兔子，會有所感應傳遞給月宮的兔子。
◼︎ 禁忌2：男生不要拜月亮
《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。』因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響比較容易睡眠品質轉差。
◼︎ 禁忌3：不宜到海邊與河邊
中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。
◼︎ 禁忌4：女生不宜拜灶
《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞。另一個原因是古代在封建時期，男女授受不親為主要潮流，因此才會有這種特殊禁忌。
◼︎ 禁忌5：流產或身體虛弱者不宜賞月
因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。
◼︎ 禁忌6：不要用手指指月亮與神明
中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬。以前傳言中秋指月亮會遭月神處罰，手指會斷，是謠言不會的。
◼︎ 禁忌7：吃中秋月餅和吃水果忌不圓
在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此中秋節時應避免吃有菱有角的餅，較容易發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的代表一切圓滿。
◼︎ 禁忌8：女性忌頭髮遮額頭
女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。
◼︎ 禁忌9：賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方
中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。
◼︎ 禁忌10：避免晚間游泳
夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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2026年中秋節落在9月25日（農曆八月十五日），命理專家小孟老師表示，從民俗角度來看，古人認為月亮屬「陰」，中秋月圓之夜也被稱為「極陰日」，並建議生肖馬、牛、羊、猴要躲月，減少長時間賞月及夜間戶外活動。
除了部分生肖要注意以外，小孟老師提到，中秋節當天也有10項禁忌要留意，包括不要用手指月亮、避免夜間游泳等。此外，也建議「流產、身體虛弱者」不要賞月，在吃中秋月餅和吃水果時，亦避免吃到有菱有角的類型，可能會引發口角，背後有不吉利象徵。
◼︎ 禁忌1：不要逗兔子
民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天時，也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有兔子節的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔對待人間的兔子，會有所感應傳遞給月宮的兔子。
《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜。故京師諺曰：『男不拜月，女不祭灶。』因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響比較容易睡眠品質轉差。
◼︎ 禁忌3：不宜到海邊與河邊
中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大，若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。
◼︎ 禁忌4：女生不宜拜灶
《燕京歲時記》記載：男不拜月，女不祭灶。原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞。另一個原因是古代在封建時期，男女授受不親為主要潮流，因此才會有這種特殊禁忌。
因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。
◼︎ 禁忌6：不要用手指指月亮與神明
中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈建議不要直接將手指指著月亮，以免對神明不敬。以前傳言中秋指月亮會遭月神處罰，手指會斷，是謠言不會的。
◼︎ 禁忌7：吃中秋月餅和吃水果忌不圓
在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此中秋節時應避免吃有菱有角的餅，較容易發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的代表一切圓滿。
女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。
◼︎ 禁忌9：賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方
中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。
◼︎ 禁忌10：避免晚間游泳
夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。