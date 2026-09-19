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日本首相高市早苗，預計22日在紐約與美國總統川普（Donald Trump）會面，2天後、也就是24日，中國國家主席習近平預計就會抵達美國，進行今年第2次的「川習會」，日本政府高度關注。有日媒分析，高市希望在「川習會」前，先與川普交換對中國的看法，同時確認美日在台海與區域安全議題上的立場。分析認為，近來日本特別關注川普對台灣的態度，美國在亞洲的盟友擔心，川普可能為了與中國取得經貿成果，而在台灣議題上採取較為讓步的立場，畢竟川普過去就曾將美國對台軍售一事，形容為與中國談判時的可用籌碼，因此日本希望在「川習會」登場前，先了解美方對台海安全的想法也並不奇怪。何況，去年開始，高市早苗就因為「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，中日關係因此更加緊張，如今她選在「川習會」前與川普會談，合理判斷台灣議題應是日本關注的重點之一。除了台海，日本也關心中國的稀土、關鍵物資出口。稀土是製造汽車、電子產品及高科技設備的重要材料，中國在全球供應鏈占有重要地位，對日本而言，「川習會」不只是外交問題，也可能牽動日本企業取得原料、出口產品及供應鏈安全。中國商務部證實，中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰，將於19日至23日率團赴美國，展開美中經貿磋商，美國財政部長貝森特將在紐約與何立峰會面，雙方預計討論AI、貿易及稀土等議題，也為接下來的「川習會」鋪路。原文連結：