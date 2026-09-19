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猶他爵士隊正積極為球隊的未來鎖定核心陣容。經過一個表現爆發的賽季後，爵士隊與即將邁入生涯第四年的後衛基揚特·喬治（Keyonte George）正式達成一份為期5年、總價值高達1.575億美元的新秀延長合約。這項消息最初由ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，爵士球團隨後於本周六正式發布官方聲明確認此消息。22歲的喬治是2023年NBA選秀會上的首輪第16順位新秀。他在2025-26賽季迎來生涯大爆發，多項數據皆創下生涯新高，場均能繳出23.6分、6.1次助攻、3.7個籃板與1.1次抄截。此外，他的進攻效率也顯著提升，整體投籃命中率達45.6%，三分球命中率則為37.1%。自進入NBA以來，他在前三個賽季的得分與助攻數據皆呈現年年成長的優異表現。對於這筆重磅續約，爵士隊籃球營運總裁安吉（Austin Ainge）在聲明中給予喬治極高的評價：「喬治的領導力、成長幅度，以及對我們球隊文化建設的投入，使他成為這支球隊未來不可或缺的一部分。他的職業道德、在休息室與球場上與隊友建立連結的能力，以及對這支球隊與球迷的熱愛，都令人難以置信。」安吉進一步強調：「我們非常高興他選擇留在猶他，作為球隊的基石人物，與我們繼續追求贏得總冠軍的終極目標。」爵士隊近年來正處於大規模的重建陣痛期，過去兩個賽季合計僅拿下39勝。自2021-22賽季結束並相繼交易走當家球星米契爾（Donovan Mitchell）與戈貝爾（Rudy Gobert）後，球隊便再也未曾打出五成以上的勝率。隨著這份延長合約的簽訂，喬治已正式確立為球隊的後場解答。未來他將與陣中主力馬卡南（Lauri Markkanen）、傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.），以及球團在近兩年選秀會上網羅的高順位大物——2025年第5順位的貝利（Ace Bailey）和2026年選秀榜眼彼得森（Darryn Peterson）共同組成爵士隊的全新核心陣容，攜手帶領球隊力拚重返強權之林。