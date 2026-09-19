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遊戲原聲帶專輯 同步發售

▲《GTA 6》官方宣布，將在11月19日發布《俠盜獵車手 6：The Album》遊戲原聲帶。（圖／《GTA 6》）

台灣終於可預購 現在買贈復古包

備受全球玩家期待的RPG大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI / GTA 6），預計在11月19日發售，台灣地區數位版預購現在也正式於PlayStation Store與Xbox商店開跑，有標準版2320元與終極版2900元兩種選擇，跟遊戲同步發售的還有遊戲原聲帶，專輯收錄34首原創歌曲，官方搶先公布6首原聲帶單曲。《GTA 6》遊戲開發商Rockstar Games和Atlantic Records將合作推出遊戲原聲帶專輯《俠盜獵車手6：The Album》，從即日起在各大音樂串流平台提供預先儲存，專輯預計跟遊戲一樣在11月19日發布，專輯將收錄34首原創單曲。《俠盜獵車手6：The Album》除了會在Spotify、Apple Music、YouTube Music、Deezer、Tidal及Amazon Music等各大音樂串流平台推出，也計劃推出黑膠唱片、CD實體版本等。官方也先公布專輯中的6首歌曲。1、Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)2、Travis Scott - RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)3、CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy - Sexy Magic4、Morgan Wallen - Last Thing You Need5、Rauw Alejandro - Macacoa 20006、Keith Richards - Bright Lights, Big City《GTA 6》於6月25日開放全球預購，不過台灣遲遲未有消息，直到約3個月後、9月17日台灣才開放預購，外界猜測可能是遊戲分級或Rockstar Games的銷售策略。目前台灣開放預購的數位版有兩種版本，一種是標準版，售價為2320元，另一種為終極版，售價2900元。標準版包含《GTA 6》完整遊戲，終極版除了遊戲本體之外，還有額外載具、武器、服飾等其他遊戲內容，預購遊戲的玩家可獲得「罪惡市復古包」，加入帶有系列懷舊元素的服裝、車輛等。