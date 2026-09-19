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▲沈伯洋昨赴景美夜市掃街。（圖／攝影中心）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚赴景美夜市掃街造勢，卻遇到3名新黨支持者到場舉牌「佯瘤」鬧場挑釁，卻被工作人員留下與沈合作。對此，沈伯洋今（9）日笑稱，鬧場的人蠻有毅力，排隊排那麼久，非常感謝。沈伯洋上午赴北投中繼市場掃街，對於昨晚在景美市場遇到民眾抗議，導致有無辜的支持民眾合照被波及。沈伯洋說，真的很不好意思！畢竟排隊也是排很久，民眾遇到其他鬧場的，在合照裡就感覺有點尷尬，若有機會，希望能替當時站在旁邊的民眾重新拍一張；他笑稱，鬧場的人也蠻有毅力，排隊排那麼久，非常感謝。對於鬧場人士是新黨台北市議員參選人游智彬所派，沈伯洋說，游智彬從很早以前就還滿喜歡發表意見，他是覺得，民主社會要發表意見，又派人來排隊排那麼久，都是滿辛苦的。沈伯洋強調，民主社會都有表達意見的權力，倒不至於影響選情，大家勇於表達意見都不是壞事，「只要不要造謠、不要散播不實事實，只要沒有踏到法律紅線，我覺得都沒有什麼關係」。另外，饒河夜市攤販爆料，管委會收到市場處公文，要求所有攤商不准懸掛競選旗幟、布條，引起外界批評戒嚴。沈伯洋回應，現在到市場、夜市情形來看，都勇於表態，因此他比較不擔心，比較擔心市政府閱讀法條的能力。「不管是在引用法條、法律專業上，看起來螺絲好像都鬆了」；他強調，既有的規範如何執行、標準如何一致，這比較重要。