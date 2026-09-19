我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎隊在過去一兩個月大舉徵召年輕球員，時常在先發打線中排上6、7名新秀，為球隊注入了全新活力。為了讓這批年輕球員更快融入並建立革命情感，球隊在客場移動的巴士上舉辦了「新秀卡拉OK」傳統。沒想到這項原本讓新人緊張的破冰儀式，沒想到成為了台灣小將李灝宇（Hao-Yu Lee）的個人演唱會，被隊友大讚擁有「天使般的嗓音」。而今（19）日當地媒體《Detroit SportsNet》更揭露了他擁有一副好歌喉的背後秘密。究竟李灝宇為何這麼會唱歌？隨隊記者在最新的報導中揭開了謎底，指出李灝宇正逐漸在大聯盟展現自己的個性，也越來越能融入球隊氛圍。《Detroit SportsNet》記者表示：「李灝宇親自告訴我，他對卡拉OK的熱愛其實來自他的祖母。他小時候家裡就有一台卡拉OK機，所以他從小就總是在唱歌。」記者笑稱，這項卡拉OK傳統原本的用意，或許是想讓新秀們感到緊張或稍微出糗，但對李灝宇來說卻是如魚得水，他不僅在那個場合感到非常自在，更憑藉著開朗的個性與好歌喉，迅速成為了全隊的寵兒。隨著許多年輕球員接管球隊，老虎隊的氣氛變得更加活躍。陣中老將受訪時表示，球隊目前的目標就是盡可能讓這群20出頭歲的小將感到自在，「當球員們感到自在，他們除了打好球之外什麼都不會多想，這樣我們就能贏下比賽。」為了催化化學效應，球隊在巴士上舉辦了卡拉OK活動。受訪球員笑說，這項活動雖然有趣，但對被點名要唱歌的新秀來說滿緊張的。有球員分享自己選唱了搖滾樂團 Blink-182 的歌；另一名球員則挑戰了女神卡卡（Lady Gaga）的名曲《Poker Face》，他坦言剛升上大聯盟時還沒跟太多人建立關係，一開始確實很緊張，但隨後便敞開心胸樂在其中，這對團隊凝聚力有絕對的幫助。在這場巴士卡拉OK中，最令人驚豔的莫過於台灣好手李灝宇。老虎隊外野手萊利·格林（Riley Greene）在受訪時毫不吝嗇地給予極高評價：「李（李灝宇）絕對有著最棒的嗓音！他擁有天使般的歌喉。我不知道那是什麼，但真的出奇地好聽。」格林透露，李灝宇在巴士上不僅唱了一首小賈斯汀（Justin Bieber）的歌，還加碼演唱了一首台灣歌曲，好表現讓隊友們刮目相看。其他隊友聽聞後也驚訝地表示：「誰知道他有天使般的嗓音？我一定得叫他再唱一下了，這太棒了！」