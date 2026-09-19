2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會於今（19）日晚間正式舉行開幕典禮，展開為期半個多月的亞洲體育最高榮譽角逐。本屆賽會共吸引來自全亞洲45個國家與地區、超過1.1萬名運動員共襄盛舉。本屆名古屋亞運並非只是單純延續傳統賽事架構，日本主辦方與亞洲奧林匹克理事會（OCA）更大膽啟動多項顛覆性的賽制與營運創新，在多個面向寫下「賽史第一次」，堪稱亞洲運動會歷史上變革幅度最劇烈的一屆。《NOWnews》特別整理本屆最值得關注的5大指標性新變革。
變革一：亞運史上首度「零實體選手村」！ 選手移宿豪華郵輪與港邊聚落
本屆賽會最受國際體壇矚目的營運轉向，莫過於徹底打破數十年來奧運、亞運斥巨資興建大型集中式選手村的慣例。考量到日本當前高齡化與少子化的人口結構趨勢，賽後動輒數千戶的大型住宅群往往極難由房地產市場消化，加上建材與人力成本飆漲，愛知名古屋組委會與OCA早在籌備期便拍板定案，拒絕興建可能淪為賽後財政黑洞的「白象工程」。
作為替代方案，主辦方推出了創新且高度靈活的「分散與海上住宿」模式：
變革二：OCA難民代表隊首度亮相！2位敘利亞好手寫下歷史新頁
呼應國際奧會（IOC）關懷全球流離失所運動員的精神，亞洲奧林匹克理事會在本屆賽會正式創設「OCA難民代表隊（OCA Refugee Team）」，這是亞運創辦逾70年以來，首度有難民身分的運動員獲准以獨立隊伍參賽
本屆難民隊由2名原籍敘利亞、目前長年定居於約旦阿茲拉克（Azraq）難民營的跆拳道好手代表出征：
變革三：職業級MMA首入亞運！ 綜合格鬥爭搶6面正式金牌
長年在歐美職業商業市場風靡全球的MMA（Mixed Martial Arts，綜合格鬥），今年正式撕下「單純職業娛樂秀」的標籤，晉升為正式國際大型綜合運動會競賽項目。
OCA在2025年通過決議將MMA納入名古屋亞運，正式隸屬於「戰鬥運動（Combat Sports）」類別，共計頒發男子4個量級與女子2個量級、合計6面金牌。競賽規程高度貼合當代綜合格鬥標準，完整涵蓋站立拳腿打擊、摔跤纏抱以及地面壓制與關節寢技，勝負可透過KO、TKO、降伏（Submission）或是計分裁判一致判定定奪。這項極具實戰強度的運動入榜，將大幅開拓亞運在搏擊運動領域的收視客群。
變革四：台克球與板式網球亮相！ 亞運運動種類擴增至破紀錄43項
為持續拉近與年輕世代的距離，名古屋亞運在球類競賽上注入了強烈的現代潮流色彩，今年3月正式批准台克球（Teqball）與板式網球（Padel）加入獎牌爭奪。
變革五：戴上VR眼鏡拚國手榮耀！ 虛擬跆拳道開闢體育新戰場
在所有新增項目中，科技感最為強烈的莫過於「虛擬跆拳道（Virtual Taekwondo）」。這項今年6月才獲得OCA執委會正式核可的運動，讓電子競技與實體身體對抗達成了前所未有的融合。
比賽由16名男女混合選手展開單淘汰賽，選手需配戴VR頭戴式顯示器與遍布四肢的精密動作捕捉感測系統。在沒有任何肉體直接碰撞的情況下，系統能以毫秒級精度運算選手的踢擊速度、仰角與發力強度，並即時投射至虛擬角色身上進行攻防扣血。這項運動打破了傳統量級與年齡限制，選手除了必須具備扎實的踢腿柔韌度與體能，更考驗對空間虛擬距離的解讀與科技穿戴設備的即時適應力。
今年的名古屋亞運不再只是單純複製過往的賽事模組，而是一場針對未來大型國際運動賽會「如何平衡永續預算、擁抱新世代觀眾」的總體壓力測試。這5大變革能否在未來的16天賽期中交出亮眼成績單，將成為亞洲體壇下一個十年的重要發展風向球。
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本屆賽會最受國際體壇矚目的營運轉向，莫過於徹底打破數十年來奧運、亞運斥巨資興建大型集中式選手村的慣例。考量到日本當前高齡化與少子化的人口結構趨勢，賽後動輒數千戶的大型住宅群往往極難由房地產市場消化，加上建材與人力成本飆漲，愛知名古屋組委會與OCA早在籌備期便拍板定案，拒絕興建可能淪為賽後財政黑洞的「白象工程」。
作為替代方案，主辦方推出了創新且高度靈活的「分散與海上住宿」模式：
- 海上選手村：直接租賃停泊於名古屋港的義大利籍大型豪華郵輪「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」，作為水上浮動基地，一次性提供約4000名選手與隊職員入住。
- 陸上港區與飯店群：在名古屋港Garden Pier搭建具備高度拆卸彈性的臨時住宿設施，並結合愛知縣與周邊城市的合格商業飯店群分散安置各國代表團。
呼應國際奧會（IOC）關懷全球流離失所運動員的精神，亞洲奧林匹克理事會在本屆賽會正式創設「OCA難民代表隊（OCA Refugee Team）」，這是亞運創辦逾70年以來，首度有難民身分的運動員獲准以獨立隊伍參賽
本屆難民隊由2名原籍敘利亞、目前長年定居於約旦阿茲拉克（Azraq）難民營的跆拳道好手代表出征：
- 馬哈茂德（Mahmoud Al Jasem Al Mohammad Al Hussein）：24歲，出戰男子80公斤級賽事。
- 塔拉（Talah Al Hassan Al Hinide）：18歲，角逐女子49公斤級項目。
長年在歐美職業商業市場風靡全球的MMA（Mixed Martial Arts，綜合格鬥），今年正式撕下「單純職業娛樂秀」的標籤，晉升為正式國際大型綜合運動會競賽項目。
OCA在2025年通過決議將MMA納入名古屋亞運，正式隸屬於「戰鬥運動（Combat Sports）」類別，共計頒發男子4個量級與女子2個量級、合計6面金牌。競賽規程高度貼合當代綜合格鬥標準，完整涵蓋站立拳腿打擊、摔跤纏抱以及地面壓制與關節寢技，勝負可透過KO、TKO、降伏（Submission）或是計分裁判一致判定定奪。這項極具實戰強度的運動入榜，將大幅開拓亞運在搏擊運動領域的收視客群。
變革四：台克球與板式網球亮相！ 亞運運動種類擴增至破紀錄43項
為持續拉近與年輕世代的距離，名古屋亞運在球類競賽上注入了強烈的現代潮流色彩，今年3月正式批准台克球（Teqball）與板式網球（Padel）加入獎牌爭奪。
- 台克球（Teqball）：這項源自匈牙利的新興運動將足球控球與桌球攻防原理結合，選手必須隔著一張特製的弧形球桌進行對抗。除手部外，選手全身皆可用於停球與抽殺，極度考驗空中停球與凌空抽擊技巧，OCA官方也以「Asian Games debut」高度評價其歷史首秀。
- 板式網球（Padel）：結合了傳統網球與壁球規則，選手在四面由鋼化玻璃包覆的密閉球場內進行雙打攻防，後方與側邊的玻璃牆壁反彈皆屬合法進攻路徑，對抗節奏極快且具備高度觀賞性。
在所有新增項目中，科技感最為強烈的莫過於「虛擬跆拳道（Virtual Taekwondo）」。這項今年6月才獲得OCA執委會正式核可的運動，讓電子競技與實體身體對抗達成了前所未有的融合。
比賽由16名男女混合選手展開單淘汰賽，選手需配戴VR頭戴式顯示器與遍布四肢的精密動作捕捉感測系統。在沒有任何肉體直接碰撞的情況下，系統能以毫秒級精度運算選手的踢擊速度、仰角與發力強度，並即時投射至虛擬角色身上進行攻防扣血。這項運動打破了傳統量級與年齡限制，選手除了必須具備扎實的踢腿柔韌度與體能，更考驗對空間虛擬距離的解讀與科技穿戴設備的即時適應力。
今年的名古屋亞運不再只是單純複製過往的賽事模組，而是一場針對未來大型國際運動賽會「如何平衡永續預算、擁抱新世代觀眾」的總體壓力測試。這5大變革能否在未來的16天賽期中交出亮眼成績單，將成為亞洲體壇下一個十年的重要發展風向球。
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