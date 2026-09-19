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海上選手村 ：直接租賃停泊於名古屋港的義大利籍大型豪華郵輪「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」，作為水上浮動基地，一次性提供約4000名選手與隊職員入住。





：直接租賃停泊於名古屋港的義大利籍大型豪華郵輪「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」，作為水上浮動基地，一次性提供約4000名選手與隊職員入住。 陸上港區與飯店群：在名古屋港Garden Pier搭建具備高度拆卸彈性的臨時住宿設施，並結合愛知縣與周邊城市的合格商業飯店群分散安置各國代表團。





▲2026年名古屋亞運將選手安排住在海上郵輪「莎倫娜號（Costa Serena）」上，引發外界關注，但捨棄選手村潛在問題，反而是在於交通、通勤上的時間成本。（圖／取自Costa郵輪公司官網）

馬哈茂德（Mahmoud Al Jasem Al Mohammad Al Hussein）：24歲，出戰男子80公斤級賽事。



塔拉（Talah Al Hassan Al Hinide）：18歲，角逐女子49公斤級項目。





台克球（Teqball） ：這項源自匈牙利的新興運動將足球控球與桌球攻防原理結合，選手必須隔著一張特製的弧形球桌進行對抗。除手部外，選手全身皆可用於停球與抽殺，極度考驗空中停球與凌空抽擊技巧，OCA官方也以「Asian Games debut」高度評價其歷史首秀。





：這項源自匈牙利的新興運動將足球控球與桌球攻防原理結合，選手必須隔著一張特製的弧形球桌進行對抗。除手部外，選手全身皆可用於停球與抽殺，極度考驗空中停球與凌空抽擊技巧，OCA官方也以「Asian Games debut」高度評價其歷史首秀。 板式網球（Padel）：結合了傳統網球與壁球規則，選手在四面由鋼化玻璃包覆的密閉球場內進行雙打攻防，後方與側邊的玻璃牆壁反彈皆屬合法進攻路徑，對抗節奏極快且具備高度觀賞性。





2026年第20屆愛知・名古屋亞洲運動會於今（19）日晚間正式舉行開幕典禮，展開為期半個多月的亞洲體育最高榮譽角逐。本屆賽會共吸引來自全亞洲45個國家與地區、超過1.1萬名運動員共襄盛舉。本屆名古屋亞運並非只是單純延續傳統賽事架構，日本主辦方與亞洲奧林匹克理事會（OCA）更大膽啟動多項顛覆性的賽制與營運創新，在多個面向寫下「賽史第一次」，堪稱亞洲運動會歷史上變革幅度最劇烈的一屆。《NOWnews》特別整理本屆最值得關注的5大指標性新變革。本屆賽會最受國際體壇矚目的營運轉向，莫過於徹底打破數十年來奧運、亞運斥巨資興建大型集中式選手村的慣例。考量到日本當前高齡化與少子化的人口結構趨勢，賽後動輒數千戶的大型住宅群往往極難由房地產市場消化，加上建材與人力成本飆漲，愛知名古屋組委會與OCA早在籌備期便拍板定案，拒絕興建可能淪為賽後財政黑洞的「白象工程」。作為替代方案，主辦方推出了創新且高度靈活的「分散與海上住宿」模式：以「永續與減債」為導向的精實辦賽策略，雖在開賽前夕因床位尺寸與跨性別房間分配等細節引發部分代表團的磨合抱怨，但其嘗試為後續主辦大型綜合賽事城市樹立減碳與節儉標竿的意圖十分明確。呼應國際奧會（IOC）關懷全球流離失所運動員的精神，亞洲奧林匹克理事會在本屆賽會正式創設「OCA難民代表隊（OCA Refugee Team）」，這是亞運創辦逾70年以來，首度有難民身分的運動員獲准以獨立隊伍參賽本屆難民隊由2名原籍敘利亞、目前長年定居於約旦阿茲拉克（Azraq）難民營的跆拳道好手代表出征：兩位選手在開、閉幕式將以「OCA Refugee Team」名義進場，排序被安排在葉門代表團之後、地主日本隊之前；在正式競賽官方紀錄上則標記為「Asian Refugee Team（ART）」。若選手在賽事中登上最高頒獎台，現場將升起象徵亞洲奧會的太陽旗幟，並演奏OCA官方會歌，為亞洲運動會的包容與人道精神寫下極具象徵意義的篇章。長年在歐美職業商業市場風靡全球的MMA（Mixed Martial Arts，綜合格鬥），今年正式撕下「單純職業娛樂秀」的標籤，晉升為正式國際大型綜合運動會競賽項目。OCA在2025年通過決議將MMA納入名古屋亞運，正式隸屬於「戰鬥運動（Combat Sports）」類別，共計頒發男子4個量級與女子2個量級、合計6面金牌。競賽規程高度貼合當代綜合格鬥標準，完整涵蓋站立拳腿打擊、摔跤纏抱以及地面壓制與關節寢技，勝負可透過KO、TKO、降伏（Submission）或是計分裁判一致判定定奪。這項極具實戰強度的運動入榜，將大幅開拓亞運在搏擊運動領域的收視客群。為持續拉近與年輕世代的距離，名古屋亞運在球類競賽上注入了強烈的現代潮流色彩，今年3月正式批准台克球（Teqball）與板式網球（Padel）加入獎牌爭奪。兩項新運動的拍板定案，也讓本屆亞運的總運動種類推升至43項、469個獎牌項目，整體競賽範疇比2023年杭州亞運的40個大項更為龐大。在所有新增項目中，科技感最為強烈的莫過於「虛擬跆拳道（Virtual Taekwondo）」。這項今年6月才獲得OCA執委會正式核可的運動，讓電子競技與實體身體對抗達成了前所未有的融合。比賽由16名男女混合選手展開單淘汰賽，選手需配戴VR頭戴式顯示器與遍布四肢的精密動作捕捉感測系統。在沒有任何肉體直接碰撞的情況下，系統能以毫秒級精度運算選手的踢擊速度、仰角與發力強度，並即時投射至虛擬角色身上進行攻防扣血。這項運動打破了傳統量級與年齡限制，選手除了必須具備扎實的踢腿柔韌度與體能，更考驗對空間虛擬距離的解讀與科技穿戴設備的即時適應力。今年的名古屋亞運不再只是單純複製過往的賽事模組，而是一場針對未來大型國際運動賽會「如何平衡永續預算、擁抱新世代觀眾」的總體壓力測試。這5大變革能否在未來的16天賽期中交出亮眼成績單，將成為亞洲體壇下一個十年的重要發展風向球。