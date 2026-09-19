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網紅多米多羅今（19）日突然宣布與女友芝芝分手，消息令不少粉絲感到意外。而近日芝芝生日，她發文感謝親友祝福，並寫下「新的一年、新的開始」，看似準備迎接人生新階段。更引起討論的是，不少人在留言區祝她「遠離爛人爛事」、「值得更好的人事物」，芝芝則回：「我想最糟糕的已經過了，要開始順利了啦。」被質疑分手原因並不單純。多米多羅突然公開與芝芝分手的消息，由於消息來得突然，雙方感情成為網友關注焦點。而芝芝生日在IG發生日文，表示一早打開手機便收到許多親朋好友的祝福，讓她感受到滿滿的愛，寫下：「新的一年、新的開始，期望事事順心。」同時曬出可愛新造型，正努力展開全新生活。不過留言區藏有玄幾，有人寫下：「生日快樂，祝遠離爛人爛事。」也有人鼓勵她：「妳值得更好的人事物。」另有友人祝福她，新的一年能遠離所有不好的人事物，往後都能開開心心、快快樂樂。由於相關留言正好出現在多米多羅宣布分手後，因此被部分網友解讀，朋友們似乎對這段感情有所了解，甚至可能藉由生日祝福替芝芝打氣。面對友人的暖心祝福，芝芝回覆：「謝謝寶寶，我想最糟糕的已經過了，要開始順利了啦。」目前芝芝並沒有說明兩人分手原因，也沒有解釋「爛人爛事」所指為何。從她許下「新的開始」的生日願望來看，她似乎已準備告別過去，將重心放回自己身上，迎接下一階段的生活。