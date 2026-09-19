我是廣告 請繼續往下閱讀

北海道著名活火山「十勝岳」火山噴發警戒等級，日前調升至3級「限制入山」已滿一周，眼看賞楓旺季即將到來，周邊溫泉飯店卻接連湧現退房潮，讓當地觀光業者急得跳腳，深怕這波「黃金賞楓季」就此泡湯。綜合《共同社》報導，位於十勝岳山腳下、素來是賞楓人氣景點的「十勝岳望岳台」，9月中旬已被警方與相關單位拉起禁止進入的警戒線，並設立告示牌嚴禁遊客靠近，如今遊客只能隔著管制線遠望山脈拍照留念，昔日近距離賞景的盛況已不復見。當地業者透露，往年同期正值賞楓前夕，每日造訪人數動輒突破千人，然而自警戒等級調升後，遊客數量已急劇縮減至半數以下，觀光收入明顯受衝擊。札幌管區氣象台也發出警告，十勝岳火口周圍約3公里範圍內，隨時可能有火山塊噴出，目前已針對周邊1市4町發布高度警戒提醒，呼籲居民與遊客提高警覺。面對火山威脅持續升溫，上富良野町已針對十勝岳溫泉地區發布「高齡者等避難」預警，要求高風險族群提前做好撤離準備。當地知名溫泉旅館「湯元凌雲閣」60歲老闆娘青野範子無奈表示，自警戒等級調升以來，旅館已陸續接獲超過50筆取消預約訂單，「原本到10月第二週前幾乎都是客滿狀態，現在卻陸續收到取消通知，打擊真的很大。」語氣中滿是無奈。事實上，十勝岳並非首度威脅當地居民安全。早在100年前，十勝岳曾爆發大規模噴火，引發嚴重火山泥流，最終造成高達144人不幸罹難，堪稱日本火山災害史上慘痛的一頁。隨著冬季即將來臨，日本政府部門正加快腳步構築堤防工程，以因應未來可能發生的融雪型火山泥流災害。專家也特別提醒，各界切勿因目前尚未爆發而掉以輕心，除了火山泥流外，火山灰擴散與火山碎屑流等多元災害類型，同樣應納入完整應變準備範圍，才能真正確保周邊居民與遊客的安全無虞。