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▲男子武術散打選手張煥宜連續三年在亞運、世錦賽與世運會奪牌，本屆再度鎖定70公斤級頒獎台席位。（圖／中華奧會提供）

2026愛知名古屋亞運今（19）日正式開幕，中華代表團將由女子拳擊好手黃筱雯與男子武術散打選手張煥宜共同擔任掌旗官，兩人帶領代表團第36個進場，兩人也都是本屆中華隊具備實質奪牌能力的技擊項目主力選手，黃筱雯目前是女子54公斤級世界拳后，張煥宜則連續在杭州亞運、成都世運會摘銅，本屆都有機會在掌旗之後再站上頒獎台。由於黃筱雯與張煥宜過去都因賽程因素沒參加過亞運開幕式，如今第一次走進開幕典禮，就直接站到整個代表團最前方。現年29歲的黃筱雯早已是台灣拳擊史上的指標性人物。出戰女子57公斤級奪得銅牌，為台灣終結長達48年的亞運女子拳擊獎牌荒，接著轉戰女子51公斤級勇奪銅牌，成為台灣首位站上奧運拳擊頒獎台的拳手。近年黃筱雯在女子54公斤級建立起頂級統治力。她在2024年世界拳擊聯盟年終總決賽摘金，2025年利物浦首屆世界錦標賽更連克強敵登頂，正式加冕世界冠軍。在國際拳擊組織World Boxing今年6月公布的女子54公斤級世界排名中，黃筱雯穩坐世界第一寶座，力壓南韓名將林愛智（Im Ae-ji）與印度強敵帕瓦爾（Preeti Pawar）。在本屆名古屋亞運拳擊項目的199名參賽選手中，黃筱雯更是全場僅有的10位現任世界冠軍之一，整體戰力評價無疑位列爭金梯隊最前端。儘管具備世界第一光環，黃筱雯本屆亞運要登頂仍需跨越重重障礙。今年4月的亞洲菁英拳擊錦標賽上，黃筱雯雖在晉級過程中以4：1擊敗中國好手趙璇，但在金牌戰以0：5不敵印度選手帕瓦爾收下銀牌。加上帕瓦爾近一年對戰兩度取勝，已成為黃筱雯在亞洲區最主要的對手之一。此外，北韓的巴黎奧運銀牌得主方哲美（Pang Chol-mi）、南韓林愛智以及中國隊代表皆同處該量級，整體競爭強度相當高。相較於名聲響亮的奧運拳擊項目，出戰男子武術散打70公斤級的26歲選手張煥宜，同樣是中華隊近年最穩健的戰力。在2023年杭州亞運上，張煥宜一路過關斬將闖入4強摘下銅牌，為台灣武術散打終結了長達21年的亞運獎牌荒，也是台灣在亞運男子70公斤級歷史上的第一面散打獎牌。隨後他在同年的世界武術錦標賽奪下銀牌；2025年成都世界運動會，他再度殺進4強並在銅牌戰以2：0力克亞塞拜然對手奪銅。在男子散打70公斤級的戰場上，張煥宜面臨的最大難關依舊是實力雄厚的中國散打體系。中國隊今年將全國散打錦標賽列為亞運選拔核心，70公斤級更是其鎖定奪金的重點項目。歷來中國選手在摔法發力與擊打重量上均占據一定優勢，若張煥宜在抽籤中過早遭遇中國代表，晉級路徑將面臨高壓挑戰。若前兩輪能有效避開中國以及西亞的力量型好手，連兩屆亞運站上頒獎台的機會將大幅攀升。