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各地多雲到晴 迎風面有零星雨

▲未來一周氣溫偏高，局部高溫有機會來到34度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

未來一周水氣少 下周一杜鵑接近日本

▲未來一周台灣為多雲到晴的天氣，僅有迎風面、南部有零星降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（19）日天氣與昨日相似，各地大多為多雲到晴，只有東北風迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有零星降雨，而午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨；秋老虎發威！白天局部內陸地區有35至36度高溫出現的機率，接近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。中央氣象署指出，今（19）日各地大多為多雲到晴的天氣，環境風場東北風，所以迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島等地，偶爾會有零星降雨出現，南部地區、中部以北山區則是以午後短暫陣雨為主。氣象署也發布高溫資訊，台南有連續出現36度高溫的機率。中央氣象署預報員賴欣國表示，未來台灣天氣主要受到偏東北風及偏東風影響，今（19）日就是以東北風為主。明（20）日杜鵑颱風北轉後，台灣以偏北風為主，桃園以北有零星短暫陣雨，南部山區午後有局部短暫陣雨。賴欣國指出，下周一（21日）、下周二（22日）環境風場轉為東北風，迎風面的基隆北海岸、東北部有零星降雨，午後南部、其他地區山區也會有零星降雨發生機會。下週三（23日）到下周五（25日），環境轉為偏東風，迎風面降雨區擴大，基隆北海岸、東半部、恆春半島都有零星短暫陣雨，午後南部及中部以北山區有零星降雨。輕度颱風杜鵑未來將慢慢北轉，不排除今明兩天會升級為中度颱風，下周一（21日）最靠近日本關東陸地，對台灣的天氣沒有直接影響。