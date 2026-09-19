我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋上午赴北投掃街。（圖／記者陳佩君攝，2026.09.19）

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受王偉忠專訪，已突破200萬觀看，中廣前董事長趙少康日前透露，台北市長蔣萬安致電，表達願意上節目接受訪問，如今傳出變卦。對此，沈伯洋今（19）日表示，台北市政府現在出現的問題也多，相信市政會特別繁忙。沈伯洋上午赴北投中繼市場拜票，媒體關切，蔣萬安上王偉忠節目傳出跳票情形，沈伯洋回應，台北市政府現在出現的問題也多，相信市政可能會特別地繁忙，在上節目等等之類的，會有延遲，可能是蔣萬安個人行程上的安排而已。另外，媒體人謝震武邀請蔣萬安與沈伯洋同台，沈伯洋提到，昨天得到這樣的消息，對他們來講隨時都可以，今天晚上、明天晚上，隨時都可以，要直播、要預錄等等都OK，就是看蔣市長那邊什麼時候有比較好的行程安排；他強調，若專訪能成行，彼此不同的想法、面相都能比較，相信是台北市之福。至於2026年愛知名古屋亞運昨舉行選手村開村歡迎儀式，運動部長李洋一度被亞洲奧林匹克理事會（OCA）拒絕入場，後來才順利參加開村儀式。沈伯洋說，在國際場合受到打壓，大家應該也都知道，為什麼會發生此事，因對加害者譴責；他強調，台灣在國際上常遇到這種壓力，台灣應該正視，運動部也非常地辛苦，在過程當中要想辦法協調，「第一線的工作人員，真的非常辛苦」。