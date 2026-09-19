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李彥秀：凍漲是守住2%通膨警示線重要手段

批追加預算綁電價 李彥秀：更關心選票得失波動

高科技電價也凍漲 質疑拿納稅錢變相補貼

經濟部電價費率審議會昨（18）日拍板，今年電價凍漲到年底，台電將優先爭取今年度追加預算711億元撥補。國民黨立委李彥秀今（19）日表示，依照電價公式計算，電價有調漲12.83%的空間，但這次審議會僅開一個半小時就結束，顯然結論早已做好，審議委員會只是「轉場過水」、「徒具形式」，質疑電價凍漲背後「政治考量」遠大於「專業審議」。李彥秀指出，央行週四理監事會議宣布利率「連十凍」，理由就是「通膨可控」，因此昨日電價審議委員會決定凍漲，並不讓人意外。由於電價屬於「成本推動型通膨」，凍漲電價就是政府守住2%通膨警示線最重要的手段。李彥秀表示，依照電價公式計算，電價有調漲12.83%的空間，過去電價審議委員會會議動輒超過3小時，昨日卻僅一個半小時就結束，顯然結論早已做好，審議委員會只是「轉場過水」、「徒具形式」，電價凍漲的「政治考量」遠大於「專業審議」。李彥秀進一步指出，台電拿「追加預算撥補」綁架「明年4月電價調漲」，顯然只是對立法院預算審查權的情緒勒索。年底縣市長選舉對民進黨而言只是「面子之爭」，明年總統與立委選舉才是「存亡之戰」，如果10月電價凍漲，明年4月更沒有理由調漲電價，「比起國際能源價格波動，民進黨更關心的是選票得失的波動」。針對政府將爭取追加預算撥補台電711億元，李彥秀表示，經濟部應該用「道理」說服立法院、說服台灣人民，包括提出發電結構與能源政策的調整，以及台電財務改善作法，而不是以電價調漲作為籌碼。李彥秀也指出，原本傳出此波可能調漲半導體及人工智慧（AI）資料中心電價，結果最終也是全面凍漲，等於用人民的納稅錢補貼成長最快、獲利爆表的高科技產業，不僅加重台電經營壓力，「政府變相補貼」更可能成為未來經貿談判中「不公平貿易」的口實。