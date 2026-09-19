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國內線花蓮航班載客率不佳，華信航空、立榮航空相繼申請停飛。華信航空董事長陳大鈞表示，獲得民航局同意後，會在訂位狀況不好下減少班次；減少的花蓮班次將增開澎湖馬公航線，班次總量將維持不變，新班表將在10月上路。華信航空申請花蓮航線減班，華信目前經營高雄花蓮每週7班、台中花蓮每週3班，合計每週10班減少為每週8班，若載客率低於2成，可減少為每週5班。陳大鈞說，花蓮航線載客率低，經民航局同意後，調整航班規劃。考量機隊運用，因此採取減1班、增1班的方式，而離島航線即使進入淡季，仍有一定旅客需求，以澎湖為例，淡季載客率仍可維持約六成，旺季則可達八、九成。增開航線時曾評估馬公、金門等航點，不過考量以目前的飛行時間及機隊調度來看，若非金門可能面臨機場宵禁等時間限制，因此最後選定增開馬公航線。陳大鈞強調，華信在花蓮航線仍會保持彈性，維持隨時可以飛的彈性。