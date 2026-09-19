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▲Yaima Line公司於官網宣告，基隆直航石垣島的「八重山丸渡輪」將於今年10月1日暫停營運。（圖／翻攝Yaima Line官網）

眾人皆喊船票價格過高 想好好睡一覺單程4200元

搭渡輪優點：行李限重更寬裕、睡一覺即抵達目的地

▲「基隆－石垣島」渡輪「八重山丸」（YAIMA MARU）單趟航程約8小時左右，等於一覺醒來即抵達石垣島。（圖／翻攝官網）

基隆直航石垣島的「八重山丸YAIMA MARU 」渡輪將暫停營業，國際客運渡輪公司Yaima Line宣布，今年10月1日起暫停石垣市至基隆市定期渡輪的營運。業者坦言，貨物裝卸作業未全面展開，包括燃油成本飆升在內的營運成本超出預期，加上預計客運需求將下降，10月起暫停此航線營運。此航線當初喊開航最早始於2025年9月，經數度跳票才於今年5月28日正式啟航，如今營運4個多月又宣布暫停，眾人多把缺點指向是因為票價太高，導致遊客興趣缺缺。石垣市與商船八重山株式會社決定，自今年10月1日起暫停石垣港至台灣基隆港的國際定期渡輪「YAIMAMARU」的營運。業者澄清提到，該航線於2026年5月28日開通後深受廣大旅客的青睞。雖然自同年7月起每週營運兩班往返，但截至2026年9月，貨物裝卸作業尚未全面展開，且包括燃油成本飆昇在內的營運成本已超出預期。預計客運需求也將下降。因此，在貨物裝卸問題最終解決之前，必須對整體業務進行重組，以確保航線營運的穩定性和可持續性。華岡集團總經理洪郁航也提到，昨（18）日下午接獲日方通知，考量油價過高等問題，內部將進行商業調整暫時停止營業，但並非已經確定不開了，目前持續與日方討論「房間票價下修」，淡旺季的票價下調確定會繼續推動，預計下周一（9月21日）會與日方開會討論相關後續規畫。事實上，當初「八重山丸YAIMA MARU 」渡輪開航歷經許多波折，從2025年9月喊著將啟動一直到正式開航，就歷經約9個月時間，歷經數度跳票，官方說法原因包括船隻設備追加整備、定期檢修，以及日本泊位協調等多項程序。一直到終於確認開航後，台灣旅客就直指一大缺點，反觀飛往石垣島的機票，以台灣虎航來說，，且一小時就能輕鬆抵達。這也是眾人喊不願意搭乘「八重山丸YAIMA MARU 」渡輪前往石垣島的最大原因。不過渡輪也並非沒有優點，因為另外，渡輪通常可以於夜間開航，睡一覺後即抵達目的地也是一大優點，等於省了一次旅館住宿費，這也是優點之一。《NOWNEWS今日新聞》記者也曾經搭乘渡輪從日本下關港前往韓國釜山，抵達後還是清晨，等於一大早就可以開始走釜山行程，甚至如果覺得前一晚沒有睡飽，也可以先去體驗「汗蒸幕」順便補眠，算是個相當特別的經驗。