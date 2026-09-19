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美國多位AI領域研究者近日紛紛提出警訊，呼籲放緩尖端AI模型開發腳步，擔心AI一旦失控恐將危及整個人類社會。不過，掌握全球AI晶片設計霸權的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，對此卻是相當不買帳，週五（9/18）受訪時直言無法理解這些AI開發商為何要自砸招牌、大喊「AI末日論」，並強硬駁斥所謂「2030年前人類將遭AI滅絕」的說法根本毫無根據。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）週五播出黃仁勳的最新受訪片段，主持人當面提及近期外界高度關注的「AI滅絕人類」警訊，黃仁勳聞言明顯不以為然，當場回嗆：「我完全不認同這種說法，說AI會在2030年前毀滅一切、導致世界末日。」語氣相當堅定。主持人隨後進一步追問，是否認同美國總統川普對AI末日說的看法，認為這根本是「一場騙局」（hoax）？黃仁勳雖表示不想替川普發聲，但也坦言，這些出自AI開發者本身的言論，確實已在美國社會引發不小的恐慌情緒，讓他相當費解，「他們這麼做一定有一些隱瞞不說的動機，或許出自政治因素，或是其他原因，也可能是為了吸引外界注意，這樣才能得到你們的專訪。」言下之意，直指部分業者根本是「危言聳聽博版面」。黃仁勳接著再度強調，他絕對無法相信AI會在短短幾年內就消滅人類：「無論大家如何形容，但2030年不會是世界末日。發生世界末日的機率是0%。」態度相當強硬，幾乎不留一絲模糊空間。值得注意的是，黃仁勳本週一（9/14）出席洛杉磯舉行的All-In Summit活動時，面對各界呼籲放緩AI開發腳步一事，說法其實相對緩和。他當時表示：「現在有很多的說法，例如暫停、調整步驟。如果他們覺得公司發展失控，這些都是他們可以主動採取的措施。」語氣明顯較為溫和保留，與週五受訪時的強硬態度形成微妙對比。而在這場All-In Summit大會現場，黃仁勳更意外接到來自川普的親自來電。電話那頭，川普直接痛批外界關於AI毀滅人類的言論根本是「一場騙局」，並當面向黃仁勳表態，強調自己非常支持AI持續發展，更直言絕對不會要求放緩AI發展腳步，「不能讓中國撿了這個便宜」，展現美國政府在AI競賽上寸步不讓的堅定立場。