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底特律老虎隊台灣旅美小將李灝宇，今（19）日在作客芝加哥白襪隊的比賽中寫下歷史新頁！他在第8局上半轟出一發右外野方向的兩分砲，個人單場「猛打賞」，也敲出個人大聯盟生涯單季第10發全壘打，更正式超越「國防部長」張育成在2021年創下的單季9轟紀錄，成為台灣棒球史上首位在大聯盟單季達成雙位數全壘打的球員。本場比賽李灝宇擔綱先發三壘手打第9棒。雖然老虎隊首局就陷入0：6的大幅落後，但全隊並未放棄。李灝宇在第5局先敲出一壘安打帶起反攻氣勢；第6局再擊出中外野平飛二壘安打。比賽來到第8局上半，老虎隊展開絕地大反攻。在隊友攻占壘包的情況下，李灝宇面對白襪隊後援投手紐康柏（Sean Newcomb），在1好2壞的情況下，鎖定一顆96.7英里（約155.6公里）的四縫線速球，一棒將球掃出右外野大牆。這發擊球初速100.2英里、飛行距離362英尺的兩分全壘打，一舉將比分追平為8：8。隨後老虎隊攻勢再起，單局狂灌5分，最終以11：8反超白襪隊。李灝宇這發全壘打意義非凡。賽前，他本季的全壘打數停留在9轟，與張育成在2021年效力克里夫蘭印地安人（現守護者隊）時所創下的台灣球員單季最多轟紀錄持平。這發全壘打不僅讓他正式突破紀錄，更讓他成為台灣棒球史上首位在大聯盟單季達成10轟的球員。回顧李灝宇今年的表現，不僅全壘打數達標，他在各項打擊數據上幾乎都已超越了張育成在2021年締造的「台灣障礙」。截至目前，李灝宇本季出賽104場，累積76支安打（包含本場的3安打）、打點進帳44分、跑回37分、敲出16支二壘安打，這些數據皆已刷新台灣球員在大聯盟的單季最佳紀錄。另外，李灝宇還追平韓籍球員裴智桓所創下的亞洲23歲或以下球員單季77支安打數紀錄，排名亞洲球員第2，僅落後給2018年的大谷翔平創下的90安。