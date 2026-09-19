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信驊科技專注遠端伺服器管理晶片研發

台股股王——信驊科技董事長林鴻明昨（18）日以自身逾30年的研發與創業歷程，在台大椰林講座，以「從工程師到創業家–一位臺大校友的職涯發展分享」為題發表演講，與臺大師生分享職涯歷程與創業心法，並分享職涯選擇的3層思考。林鴻明演講以未來的不可預知性為引，強調選擇所締造的契機。他分享職涯選擇的3層思考：先選擇有發展潛力的產業，在產業中擇定具有發展潛力的公司，在公司內部再進一步看準有發展潛力的單位，鼓勵大家放眼未來、層層精進，強調要洞察大勢所趨，從而建立難以取代的核心競爭力。林鴻明也分享創業歷程，從產業痛點看見創新的契機，鼓勵學弟妹不要小看自己的潛能，勇於選擇並持續創造價值。他勉勵大家把握AI帶來的學習機會，勇敢迎接每個人的浪頭，更強調，人生處處有貴人，即使面對挑戰，也能換個角度看見成長的可能；而一位優秀領導者最重要的特質，莫過於誠信與正直。林鴻明畢業於清華大學電機工程學系，1989年取得臺大電機工程學研究所碩士學位，深耕晶片研發領域逾30年。他創辦的信驊科技，專注遠端伺服器管理晶片（BMC）研發，從產品規劃一路跨足到生產、銷售等全方位經營管理，隨著雲端與AI浪潮興起，高階伺服器的關鍵晶片技術更是不可或缺，在遠端伺服器管理晶片供應領域，獨佔鰲頭。