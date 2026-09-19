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▲受害女童此前與親生叔叔及其女友同住在聖地牙哥縣東南部一處名為「Boulevard」的小型社區內，居所是一輛活動式拖車屋（圖／截自NewYorkPost）

美國加州一名年僅7歲的女童，近日勇敢逃離長期遭叔叔與其女友凌虐的住所，全身傷痕累累的模樣，讓外界看了無不心疼。這起駭人聽聞的虐童案，經檢方調查後，內容之殘暴程度令人髮指，涉案的休斯（Devin Hughes）與雷諾斯（Kayla Reynolds）日前也各自遭判處25年重刑，為這起悲劇畫下句點。綜合《People》新聞網報導，這名7歲女童逃到鄰居家門口求救時，「全身布滿瘀傷、疤痕、燒燙傷痕跡，眼部更是嚴重瘀青黑腫」，模樣相當駭人。她當時哭著向鄰居哀求：「能不能收留她同住，她一直在家裡挨打受虐。」鄰居見狀相當震驚，立刻報警處理。警方獲報趕抵現場後展開調查，發現女童此前一直與39歲的休斯及32歲的雷諾斯同住，兩人育有三名親生子女，卻對這名女童痛下毒手。警方隨即將這對情侶逮捕，並依酷刑、虐童、造成人身傷害、蓄意殘害，以及極可能造成重大身體傷害的攻擊罪等多項重罪起訴。根據聖地牙哥縣地方檢察官辦公室公布的細節，這對施虐情侶今年3月已對其中15項重罪指控認罪，施暴行徑包含「飢餓折磨、火燒燙傷以及強迫餵藥」等，手段殘忍程度令人不忍卒睹。女童於2025年7月冒險從住所逃出後，向聖地牙哥縣警局警員詳細陳述這段恐怖遭遇。她表示，被告曾用折疊刀割她頭髮、以電子煙燙傷她的身體、刻意讓她長期挨餓，甚至強迫她喝下馬桶裡的骯髒污水。更令人髮指的是，她還被逼憋尿直到失禁尿褲子，事後竟被迫用舌頭將地上的尿液舔乾淨，遭遇之悲慘超乎想像。女童進一步透露，她待在這處住所的大多數時間，都被人用鐵鍊鎖在跑步機上，晚上睡覺也只能睡在冰冷地板上，過著形同囚禁的生活。談到眼部的嚴重瘀青傷勢，她向警方表示，是「叔叔用束帶將她的雙手反綁在背後，接著將她絆倒摔傷」所致。警員後續前往搜查該處住所時，發現屋內居住環境極其惡劣，同時當場搜出電子煙、束帶與鋼纜鎖等物證，證實女童所言句句屬實，並非誇大。聖地牙哥縣檢察官Summer Stephan對此痛心表示，對一名年僅7歲的孩子施加如此程度的凌虐，手段極度殘忍、令人心碎，用「宛如地獄」來形容現場情況也不為過。警方調查時也發現，這名受害女童當時已呈現嚴重營養不良狀態，所幸經過妥善安置與照護後，當局稍早也發布好消息，指出女童身心狀況已逐漸好轉，體重更已成功增加5磅，總算脫離這段不堪回首的惡夢。若懷疑周遭有兒童正遭受虐待，可致電Childhelp全美虐童防範熱線1-800-4-A-Child（1-800-422-4453），或上官網www.childhelp.org查詢，所有通話皆免費且全程保密，該熱線提供超過170種語言服務，全年無休24小時運作，盼能及時伸出援手、挽救更多無助的孩子。