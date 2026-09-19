美國加州一名年僅7歲的女童，近日勇敢逃離長期遭叔叔與其女友凌虐的住所，全身傷痕累累的模樣，讓外界看了無不心疼。這起駭人聽聞的虐童案，經檢方調查後，內容之殘暴程度令人髮指，涉案的休斯（Devin Hughes）與雷諾斯（Kayla Reynolds）日前也各自遭判處25年重刑，為這起悲劇畫下句點。
鄰居家門口哀求收留 全身瘀傷疤痕嚇壞眾人
綜合《People》新聞網報導，這名7歲女童逃到鄰居家門口求救時，「全身布滿瘀傷、疤痕、燒燙傷痕跡，眼部更是嚴重瘀青黑腫」，模樣相當駭人。她當時哭著向鄰居哀求：「能不能收留她同住，她一直在家裡挨打受虐。」鄰居見狀相當震驚，立刻報警處理。
警方獲報趕抵現場後展開調查，發現女童此前一直與39歲的休斯及32歲的雷諾斯同住，兩人育有三名親生子女，卻對這名女童痛下毒手。警方隨即將這對情侶逮捕，並依酷刑、虐童、造成人身傷害、蓄意殘害，以及極可能造成重大身體傷害的攻擊罪等多項重罪起訴。
強迫舔地上尿液 鐵鍊鎖跑步機睡地板
根據聖地牙哥縣地方檢察官辦公室公布的細節，這對施虐情侶今年3月已對其中15項重罪指控認罪，施暴行徑包含「飢餓折磨、火燒燙傷以及強迫餵藥」等，手段殘忍程度令人不忍卒睹。
女童於2025年7月冒險從住所逃出後，向聖地牙哥縣警局警員詳細陳述這段恐怖遭遇。她表示，被告曾用折疊刀割她頭髮、以電子煙燙傷她的身體、刻意讓她長期挨餓，甚至強迫她喝下馬桶裡的骯髒污水。更令人髮指的是，她還被逼憋尿直到失禁尿褲子，事後竟被迫用舌頭將地上的尿液舔乾淨，遭遇之悲慘超乎想像。
女童進一步透露，她待在這處住所的大多數時間，都被人用鐵鍊鎖在跑步機上，晚上睡覺也只能睡在冰冷地板上，過著形同囚禁的生活。談到眼部的嚴重瘀青傷勢，她向警方表示，是「叔叔用束帶將她的雙手反綁在背後，接著將她絆倒摔傷」所致。
檢方形容「宛如地獄」 女童已好轉增重5磅
警員後續前往搜查該處住所時，發現屋內居住環境極其惡劣，同時當場搜出電子煙、束帶與鋼纜鎖等物證，證實女童所言句句屬實，並非誇大。聖地牙哥縣檢察官Summer Stephan對此痛心表示，對一名年僅7歲的孩子施加如此程度的凌虐，手段極度殘忍、令人心碎，用「宛如地獄」來形容現場情況也不為過。
警方調查時也發現，這名受害女童當時已呈現嚴重營養不良狀態，所幸經過妥善安置與照護後，當局稍早也發布好消息，指出女童身心狀況已逐漸好轉，體重更已成功增加5磅，總算脫離這段不堪回首的惡夢。
若懷疑周遭有兒童正遭受虐待，可致電Childhelp全美虐童防範熱線1-800-4-A-Child（1-800-422-4453），或上官網www.childhelp.org查詢，所有通話皆免費且全程保密，該熱線提供超過170種語言服務，全年無休24小時運作，盼能及時伸出援手、挽救更多無助的孩子。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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綜合《People》新聞網報導，這名7歲女童逃到鄰居家門口求救時，「全身布滿瘀傷、疤痕、燒燙傷痕跡，眼部更是嚴重瘀青黑腫」，模樣相當駭人。她當時哭著向鄰居哀求：「能不能收留她同住，她一直在家裡挨打受虐。」鄰居見狀相當震驚，立刻報警處理。
警方獲報趕抵現場後展開調查，發現女童此前一直與39歲的休斯及32歲的雷諾斯同住，兩人育有三名親生子女，卻對這名女童痛下毒手。警方隨即將這對情侶逮捕，並依酷刑、虐童、造成人身傷害、蓄意殘害，以及極可能造成重大身體傷害的攻擊罪等多項重罪起訴。
強迫舔地上尿液 鐵鍊鎖跑步機睡地板
根據聖地牙哥縣地方檢察官辦公室公布的細節，這對施虐情侶今年3月已對其中15項重罪指控認罪，施暴行徑包含「飢餓折磨、火燒燙傷以及強迫餵藥」等，手段殘忍程度令人不忍卒睹。
女童於2025年7月冒險從住所逃出後，向聖地牙哥縣警局警員詳細陳述這段恐怖遭遇。她表示，被告曾用折疊刀割她頭髮、以電子煙燙傷她的身體、刻意讓她長期挨餓，甚至強迫她喝下馬桶裡的骯髒污水。更令人髮指的是，她還被逼憋尿直到失禁尿褲子，事後竟被迫用舌頭將地上的尿液舔乾淨，遭遇之悲慘超乎想像。
女童進一步透露，她待在這處住所的大多數時間，都被人用鐵鍊鎖在跑步機上，晚上睡覺也只能睡在冰冷地板上，過著形同囚禁的生活。談到眼部的嚴重瘀青傷勢，她向警方表示，是「叔叔用束帶將她的雙手反綁在背後，接著將她絆倒摔傷」所致。
檢方形容「宛如地獄」 女童已好轉增重5磅
警員後續前往搜查該處住所時，發現屋內居住環境極其惡劣，同時當場搜出電子煙、束帶與鋼纜鎖等物證，證實女童所言句句屬實，並非誇大。聖地牙哥縣檢察官Summer Stephan對此痛心表示，對一名年僅7歲的孩子施加如此程度的凌虐，手段極度殘忍、令人心碎，用「宛如地獄」來形容現場情況也不為過。
若懷疑周遭有兒童正遭受虐待，可致電Childhelp全美虐童防範熱線1-800-4-A-Child（1-800-422-4453），或上官網www.childhelp.org查詢，所有通話皆免費且全程保密，該熱線提供超過170種語言服務，全年無休24小時運作，盼能及時伸出援手、挽救更多無助的孩子。
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