2026全國古蹟日為9月19日，今年以「我們都活在未來的古蹟裡」為主題，邀請全台各縣市一同參與，今（19）日、明（20）日兩日限時開放平常關起大門的文化場域，包含立法院、總統府、基隆要塞司令部校官眷舍等，全台28大古蹟景點都將限定開放。另外，臺中主場也規劃展演、展覽，甚至也有戰鬥陀螺營等活動。
🟡全國古蹟日由來：
為響應歐洲文化遺產日，文化部於每年9月第3個周末舉辦全國古蹟日活動，率領全台各個縣市一同響應活動，開放文資場域，邀請大眾走進古蹟之中了解台灣各文化資產的歷史脈絡與獨特故事。
🟡台中主場全國文化資產行動博覽會：
2026全國古蹟日活動台中主場推出「全國文化資產行動博覽會」，集結全台各縣市政府、民間團體，呈現文化資產保存與活化成果。
日期：9月19、20日
時間：10:00～17:00
地點：文化部文化資產園區 (台中市南區復興路三段362號)
📍「全國古蹟日」戰鬥陀螺體驗營
時間：9月19、20日
地點：水集合室前廣場
活動內容：
⏹︎10:00~14:00：
於雅堂館前的卡牌機，按鈕領取限量套色集章卡，並至指定地點完成任務並蓋章
⏹︎14:30-17:00：
搜集完全部套色印章即可參加，戰鬥陀螺體驗營，額滿為止，完成體驗者兌換現場抽獎券一張。抽獎於藝文展演中場休息時間進行。
🟡「全國古蹟日」全台28處秘境開放名單一覽：
全台限定開放文化資產（28 處景點）包含軍事設施、歷史建築到產業遺址等，甚至平時無法進入的文化空間，將配合古蹟日活動對外開放。
📍北部地區：基隆要塞司令部校官眷舍、台北市海軍將官官舍、新北市中和瑞穗配水池、新北市山本氏紀念碑（導覽）、桃園市新屋蚵間石滬群（文化景觀走讀）、桃園市前空軍桃園基地設施群－35中隊飛機棚廠區（走讀）、桃園市中壢仁海宮（傳統工藝纏花工作坊）、桃園市大溪林宅梅鶴山莊（修復現場導覽）、桃園市三七圳南圳及八本簿信仰圈（索三七南圳水利系統與信仰）、桃園市埔心車站後站（桃園茶產業的文化景觀）、新竹縣竹北泉州厝汾陽堂、新竹市國定古蹟進士第，
📍中部地區：苗栗縣勝興車站站長宿舍、台中支局葉煙草再乾燥場建築群、南投縣武德殿及其附屬建築群基座通風層、彰化縣鹿港日茂行、雲林縣原西螺街長宿舍。
📍南部地區：嘉義縣復興鐵橋（北港溪鐵橋）、嘉義市舊嘉義菸葉廠一號倉庫、原臺南長老教女學校本館暨講堂、原勝利國民學校禮堂、高雄市西子灣隧道、屏東縣里港郵便局
📍東部地區：台東縣北町日式建築宿舍群3號、花蓮檢察長宿舍
📍離島地區：金門縣雙乳山坑道、澎湖縣第一賓館地下坑道、連江縣26據點
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為響應歐洲文化遺產日，文化部於每年9月第3個周末舉辦全國古蹟日活動，率領全台各個縣市一同響應活動，開放文資場域，邀請大眾走進古蹟之中了解台灣各文化資產的歷史脈絡與獨特故事。
2026全國古蹟日活動台中主場推出「全國文化資產行動博覽會」，集結全台各縣市政府、民間團體，呈現文化資產保存與活化成果。
日期：9月19、20日
時間：10:00～17:00
地點：文化部文化資產園區 (台中市南區復興路三段362號)
📍「全國古蹟日」戰鬥陀螺體驗營
時間：9月19、20日
地點：水集合室前廣場
活動內容：
⏹︎10:00~14:00：
於雅堂館前的卡牌機，按鈕領取限量套色集章卡，並至指定地點完成任務並蓋章
⏹︎14:30-17:00：
搜集完全部套色印章即可參加，戰鬥陀螺體驗營，額滿為止，完成體驗者兌換現場抽獎券一張。抽獎於藝文展演中場休息時間進行。
全台限定開放文化資產（28 處景點）包含軍事設施、歷史建築到產業遺址等，甚至平時無法進入的文化空間，將配合古蹟日活動對外開放。
📍北部地區：基隆要塞司令部校官眷舍、台北市海軍將官官舍、新北市中和瑞穗配水池、新北市山本氏紀念碑（導覽）、桃園市新屋蚵間石滬群（文化景觀走讀）、桃園市前空軍桃園基地設施群－35中隊飛機棚廠區（走讀）、桃園市中壢仁海宮（傳統工藝纏花工作坊）、桃園市大溪林宅梅鶴山莊（修復現場導覽）、桃園市三七圳南圳及八本簿信仰圈（索三七南圳水利系統與信仰）、桃園市埔心車站後站（桃園茶產業的文化景觀）、新竹縣竹北泉州厝汾陽堂、新竹市國定古蹟進士第，
📍中部地區：苗栗縣勝興車站站長宿舍、台中支局葉煙草再乾燥場建築群、南投縣武德殿及其附屬建築群基座通風層、彰化縣鹿港日茂行、雲林縣原西螺街長宿舍。
📍南部地區：嘉義縣復興鐵橋（北港溪鐵橋）、嘉義市舊嘉義菸葉廠一號倉庫、原臺南長老教女學校本館暨講堂、原勝利國民學校禮堂、高雄市西子灣隧道、屏東縣里港郵便局
📍東部地區：台東縣北町日式建築宿舍群3號、花蓮檢察長宿舍
📍離島地區：金門縣雙乳山坑道、澎湖縣第一賓館地下坑道、連江縣26據點