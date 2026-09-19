我是廣告 請繼續往下閱讀

TGS公開宣傳片 日本地圖加入真實地標

現代開放世界玩法升級！支援自由漫遊與快速移動

SEGA預計在2027年推出的駕駛動作遊戲新作《瘋狂計程車：極速環遊》（Crazy Taxi: World Tour），於2026年東京電玩展（TGS 2026）中公開全新「日本地圖」與宣傳影片。《瘋狂計程車：極速環遊》預計推出Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S及PC版本。日本地圖可看到「一蘭」、「SHIBUYA109」等實名店家與富士山、東京鐵塔等知名景點，也導入現代開放世界自由漫遊與快速移動功能。由SEGA推出的競速動作遊戲《瘋狂計程車：極速環遊》，預計在2027年發售，繼今年8月於德國gamescom展出「德國地圖」後，官方在2026年東京電玩展（TGS 2026）及試玩會中，首度公開可在劇情模式等內容中遊玩的全新「日本地圖」，與旅遊指南風格宣傳影片。本次發表的日本地圖融合了日本著名景點和文化，像是真實的店家「一蘭」、「蟹道樂」、「SHIBUYA109 澀谷店」及「CoCo 壹番屋」等，都有機會成為乘客的目的地。地圖高架道路系統，以首都高速公路為原型，沿途可遠眺彩虹大橋與港口，甚至能同步將富士山、東京鐵塔及東京晴空塔盡收眼底。地圖呈現真實的休息區，也有以國立代代木競技場為靈感的體育館區，融合淺草寺風貌的下町街區、商店街與類似兩國國技館的相撲場館，展現濃厚的傳統日本風貌。《瘋狂計程車：極速環遊》完美保留了將乘客快速送達目的地以賺取小費的經典核心樂趣。本作也加入現代開放世界的自由漫遊（Free Roaming）模式。玩家能在廣闊的城市地圖中自由駕駛探索，或是隨時接取路旁等待的乘客，展開限時載客挑戰。為了提升遊玩便利性，遊戲地圖內也特別新增了快速移動（Fast Travel）功能，讓玩家能更靈活地在各大區域間切換移動。