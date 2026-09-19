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底特律老虎台灣內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）本季敲出第10轟，正式超越張育成2021年的9轟紀錄，成為台灣史上第一位在大聯盟單季達到雙位數全壘打的打者。對台灣棒球來說，這已經是歷史性里程碑；但如果把視角拉到整個亞洲，他年僅23歲以菜鳥身份在大聯盟扛出雙位數全壘打，就已經站進亞洲年輕打者極少有人到過的位置，僅次於在大聯盟颳起二刀流旋風的大谷翔平。過去數年，張育成在2021年所繳出的成績單（54安、9轟、39打點、32得分），長年被視為台灣野手在大聯盟單季綜合攻擊能量的最高標竿。然而，李灝宇在今年23歲的菜鳥球季中，逐一將安打數、二壘安打、打點與得分等紀錄改寫。截至9月中旬，李灝宇累積的攻擊數據早已跨越前輩紀錄；如今再將全壘打推進至第10轟。更關鍵的是，底特律老虎隊教練團自季中以來，已逐步將他固定於先發打線的前段棒次與鎮守二、三壘防區，其角色已由季初的「多功能替補工具人」，實質晉升為球隊願意作為長期核心資產進行深度評估的先發戰力。若以「23歲或更年輕、亞洲出生」的大聯盟打者作為評估座標，李灝宇本季的產量在近代美職歷史上更是屈指可數。：當時23歲的大谷以「二刀流」席捲全美，打者身分出賽104場，敲出93支安打、22轟、61分打點，打擊率.285、OPS高達.925，最終毫無懸念摘下美聯新人王。這項成就至今仍是亞洲年輕打者在大聯盟難以撼動的天花板。：韓國好手裴智桓在23歲賽季代表海盜出賽111場，繳出77支安打、2轟、32打點與24次盜壘成功。李灝宇在9月中旬前安打數已達74支，隨著近期打擊發揮，其單季安打數已達77安門檻，正式登上亞洲23歲以下打者單季安打榜歷史第2位，僅次於大谷翔平的93安。從長打結構切入，對比更為懸殊。裴智桓當季純長打率偏低、整季僅有2轟進帳，而李灝宇如今已手握10發全壘打。在近代亞洲赴美打者中，除了現象級的大谷翔平之外，李灝宇是極罕見能在23歲年齡段，同時繳出接近80安產量並突破雙位數全壘打的內野手。過往亞洲年輕野手挑戰大聯盟，多半受限於身材力量，往往必須以「靠選球、短打與腳程」的小球模式爭取生存空間；但李灝宇今年展現的數據模型，卻徹底打破了這項刻板印象。回顧他本季的擊球品質，8月對陣堪薩斯皇家時，曾轟出一發飛行距離達446英尺、擊球初速110英里的特大號全壘打；9月的第9轟擊球初速同樣達到106.1英里、射程達408英尺。《運動畫刊》（Sports Illustrated）底特律專欄便曾特別指出，李灝宇擊出的長打並非勉強越過全壘打牆，而是多次產出老虎全隊本季最遠的擊球之一，其純擊球力量顯然被外界嚴重低估。將李灝宇與大谷翔平直接相提並論並不客觀，大谷當時擁有日職一軍多年的淬煉，且具備投打雙棲的現象級實力，絕大多數日、韓頂尖打者受限於入札制度或自由球員年限，踏上大聯盟打擊區時通常已介於25至27歲之間；反觀李灝宇高中畢業後直接投入美職體系，從小聯盟各層級一路向上爬升，一步步打破大聯盟台灣紀錄。這位23歲的台灣怪力男，現在正以自己的節奏，重新丈量亞洲年輕打者在大聯盟舞台上的全新極限。