底特律老虎隊23歲台灣旅美小將李灝宇，今（19）日在作客芝加哥白襪隊的比賽中寫下歷史！他在球隊落後之際，於第8局上半轟出關鍵的追平兩分砲。這不僅是他個人本季的第10發全壘打，更讓他正式成為台灣棒球史上首位在美國職棒大聯盟（MLB）單季達成「雙位數全壘打」里程碑的球員。除了日本球員之外，韓國和台灣打者要在大聯盟單季10轟不容易，目前李政厚和金慧成兩位韓籍好手本季都未能達到。
關鍵追平兩分砲 寫下台灣棒球新頁
本場比賽老虎隊在8局上吹起反攻號角，李灝宇在球隊以6：8落後、壘上有人時站上打擊區。面對白襪隊左投紐康柏（Sean Newcomb）投出一顆高達96.7英里（約155.6公里）的四縫線速球，李灝宇大棒一揮，將球掃出右外野大牆。
根據大聯盟進階數據顯示，這發全壘打的擊球初速高達100.2英里、擊球仰角27度，飛行距離達362英尺。這發價值連城的追平轟，不僅幫助老虎隊將比分扳成8：8平手，也讓李灝宇本季的打擊成績來到打擊率2成61、10發全壘打、45分打點，整體攻擊指數（OPS）高達0.749。
亞洲打者開轟不易 李灝宇單季產量超越李政厚
要在競爭激烈的大聯盟單季敲出10發全壘打，對於亞洲內野手或非重砲型打者來說絕非易事。以韓國頂尖打者為例，目前效力於舊金山巨人隊的「風之孫」李政厚，雖然是陣中主力外野手，但他旅美三年來，單季最多轟紀錄正是2026年賽季所創下的9轟（2024年2轟、2025年8轟）。這意味著年僅23歲的李灝宇，單季全壘打產量已經超越了李政厚的大聯盟單季最佳紀錄。
若與同樣鎮守內野的韓國好手金慧成相比，更能看出李灝宇的長打火力有多難得。目前效力於洛杉磯道奇隊的金慧成，在2025年賽季出賽71場僅敲出3發全壘打，2026年賽季出賽43場更是只有1轟進帳。換言之，金慧成整個大聯盟生涯至今加起來只有4發全壘打。
本季大聯盟亞洲球員的單季全壘打數排行榜
截至2026年9月19日，本季大聯盟（MLB）全壘打排行榜排名前20名的球員數據
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本場比賽老虎隊在8局上吹起反攻號角，李灝宇在球隊以6：8落後、壘上有人時站上打擊區。面對白襪隊左投紐康柏（Sean Newcomb）投出一顆高達96.7英里（約155.6公里）的四縫線速球，李灝宇大棒一揮，將球掃出右外野大牆。
根據大聯盟進階數據顯示，這發全壘打的擊球初速高達100.2英里、擊球仰角27度，飛行距離達362英尺。這發價值連城的追平轟，不僅幫助老虎隊將比分扳成8：8平手，也讓李灝宇本季的打擊成績來到打擊率2成61、10發全壘打、45分打點，整體攻擊指數（OPS）高達0.749。
亞洲打者開轟不易 李灝宇單季產量超越李政厚
要在競爭激烈的大聯盟單季敲出10發全壘打，對於亞洲內野手或非重砲型打者來說絕非易事。以韓國頂尖打者為例，目前效力於舊金山巨人隊的「風之孫」李政厚，雖然是陣中主力外野手，但他旅美三年來，單季最多轟紀錄正是2026年賽季所創下的9轟（2024年2轟、2025年8轟）。這意味著年僅23歲的李灝宇，單季全壘打產量已經超越了李政厚的大聯盟單季最佳紀錄。
若與同樣鎮守內野的韓國好手金慧成相比，更能看出李灝宇的長打火力有多難得。目前效力於洛杉磯道奇隊的金慧成，在2025年賽季出賽71場僅敲出3發全壘打，2026年賽季出賽43場更是只有1轟進帳。換言之，金慧成整個大聯盟生涯至今加起來只有4發全壘打。
|排名
|球員 (Player)
|國籍
|守備位置
|所屬球隊
|全壘打數 (HR)
|1
|岡本和真 (Kazuma Okamoto)
|日本
|3B
|多倫多藍鳥
|33
|2
|村上宗隆 (Munetaka Murakami)
|日本
|1B
|芝加哥白襪
|32
|3
|大谷翔平 (Shohei Ohtani)
|日本
|DH
|洛杉磯道奇
|30
|4
|李灝宇 (Hao-Yu Lee)
|台灣
|3B
|底特律老虎
|10
|5
|李政厚 (Jung Hoo Lee)
|韓國
|OF
|舊金山巨人
|9
|6
|金慧成 (Hye-seong Kim)
|韓國
|2B/SS
|洛杉磯道奇
|1
|排名
|球員 (Player)
|守備位置
|所屬球隊
|全壘打數 (HR)
|1
|舒瓦伯 (Kyle Schwarber)
|DH
|費城費城人
|45
|2
|克勞-阿姆斯壯 (Pete Crow-Armstrong)
|CF
|芝加哥小熊
|44
|3
|卡米內羅 (Junior Caminero)
|3B
|坦帕灣光芒
|41
|4
|阿瓦瑞茲 (Yordan Alvarez)
|DH
|休士頓太空人
|40
|5
|歐森 (Matt Olson)
|1B
|亞特蘭大勇士
|39
|6
|萊斯 (Ben Rice)
|DH
|紐約洋基
|38
|6
|古德曼 (Hunter Goodman)
|C
|科羅拉多落磯
|38
|8
|迪佛斯 (Rafael Devers)
|1B
|舊金山巨人
|37
|8
|阿隆索 (Pete Alonso)
|1B
|巴爾的摩金鶯
|37
|10
|岡本和真 (Kazuma Okamoto)
|3B
|多倫多藍鳥
|33
|11
|村上宗隆 (Munetaka Murakami)
|1B
|芝加哥白襪
|32
|11
|史都華 (Sal Stewart)
|1B
|辛辛那提紅人
|32
|13
|瓦加斯 (Miguel Vargas)
|3B
|芝加哥白襪
|31
|13
|蒙哥馬利 (Colson Montgomery)
|SS
|芝加哥白襪
|31
|13
|洛爾 (Brandon Lowe)
|2B
|匹茲堡海盜
|31
|16
|大谷翔平 (Shohei Ohtani)
|DH
|洛杉磯道奇
|30
|16
|賈西亞 (Luis García Jr.)
|1B
|紐約洋基
|30
|16
|亞布蘭斯 (CJ Abrams)
|SS
|華盛頓國民
|30
|16
|伍德 (James Wood)
|RF
|華盛頓國民
|30
|20
|哈波 (Bryce Harper)
|1B
|費城費城人
|28
|20
|蒙西 (Max Muncy)
|3B
|洛杉磯道奇
|28
|20
|馬查多 (Manny Machado)
|3B
|聖地牙哥教士
|28
|20
|克魯茲 (Elly De La Cruz)
|SS
|辛辛那提紅人
|28
|20
|沃克 (Jordan Walker)
|RF
|聖路易紅雀
|28