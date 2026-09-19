我是廣告 請繼續往下閱讀

本季大聯盟亞洲球員的單季全壘打數排行榜

排名 球員 (Player) 國籍 守備位置 所屬球隊 全壘打數 (HR) 1 岡本和真 (Kazuma Okamoto) 日本 3B 多倫多藍鳥 33 2 村上宗隆 (Munetaka Murakami) 日本 1B 芝加哥白襪 32 3 大谷翔平 (Shohei Ohtani) 日本 DH 洛杉磯道奇 30 4 李灝宇 (Hao-Yu Lee) 台灣 3B 底特律老虎 10 5 李政厚 (Jung Hoo Lee) 韓國 OF 舊金山巨人 9 6 金慧成 (Hye-seong Kim) 韓國 2B/SS 洛杉磯道奇 1

排名 球員 (Player) 守備位置 所屬球隊 全壘打數 (HR) 1 舒瓦伯 (Kyle Schwarber) DH 費城費城人 45 2 克勞-阿姆斯壯 (Pete Crow-Armstrong) CF 芝加哥小熊 44 3 卡米內羅 (Junior Caminero) 3B 坦帕灣光芒 41 4 阿瓦瑞茲 (Yordan Alvarez) DH 休士頓太空人 40 5 歐森 (Matt Olson) 1B 亞特蘭大勇士 39 6 萊斯 (Ben Rice) DH 紐約洋基 38 6 古德曼 (Hunter Goodman) C 科羅拉多落磯 38 8 迪佛斯 (Rafael Devers) 1B 舊金山巨人 37 8 阿隆索 (Pete Alonso) 1B 巴爾的摩金鶯 37 10 岡本和真 (Kazuma Okamoto) 3B 多倫多藍鳥 33 11 村上宗隆 (Munetaka Murakami) 1B 芝加哥白襪 32 11 史都華 (Sal Stewart) 1B 辛辛那提紅人 32 13 瓦加斯 (Miguel Vargas) 3B 芝加哥白襪 31 13 蒙哥馬利 (Colson Montgomery) SS 芝加哥白襪 31 13 洛爾 (Brandon Lowe) 2B 匹茲堡海盜 31 16 大谷翔平 (Shohei Ohtani) DH 洛杉磯道奇 30 16 賈西亞 (Luis García Jr.) 1B 紐約洋基 30 16 亞布蘭斯 (CJ Abrams) SS 華盛頓國民 30 16 伍德 (James Wood) RF 華盛頓國民 30 20 哈波 (Bryce Harper) 1B 費城費城人 28 20 蒙西 (Max Muncy) 3B 洛杉磯道奇 28 20 馬查多 (Manny Machado) 3B 聖地牙哥教士 28 20 克魯茲 (Elly De La Cruz) SS 辛辛那提紅人 28 20 沃克 (Jordan Walker) RF 聖路易紅雀 28

底特律老虎隊23歲台灣旅美小將李灝宇，今（19）日在作客芝加哥白襪隊的比賽中寫下歷史！他在球隊落後之際，於第8局上半轟出關鍵的追平兩分砲。這不僅是他個人本季的第10發全壘打，更讓他正式成為台灣棒球史上首位在美國職棒大聯盟（MLB）單季達成「雙位數全壘打」里程碑的球員。除了日本球員之外，韓國和台灣打者要在大聯盟單季10轟不容易，目前李政厚和金慧成兩位韓籍好手本季都未能達到。本場比賽老虎隊在8局上吹起反攻號角，李灝宇在球隊以6：8落後、壘上有人時站上打擊區。面對白襪隊左投紐康柏（Sean Newcomb）投出一顆高達96.7英里（約155.6公里）的四縫線速球，李灝宇大棒一揮，將球掃出右外野大牆。根據大聯盟進階數據顯示，這發全壘打的擊球初速高達100.2英里、擊球仰角27度，飛行距離達362英尺。這發價值連城的追平轟，不僅幫助老虎隊將比分扳成8：8平手，也讓李灝宇本季的打擊成績來到打擊率2成61、10發全壘打、45分打點，整體攻擊指數（OPS）高達0.749。要在競爭激烈的大聯盟單季敲出10發全壘打，對於亞洲內野手或非重砲型打者來說絕非易事。以韓國頂尖打者為例，目前效力於舊金山巨人隊的「風之孫」李政厚，雖然是陣中主力外野手，但他旅美三年來，單季最多轟紀錄正是2026年賽季所創下的9轟（2024年2轟、2025年8轟）。這意味著年僅23歲的李灝宇，單季全壘打產量已經超越了李政厚的大聯盟單季最佳紀錄。若與同樣鎮守內野的韓國好手金慧成相比，更能看出李灝宇的長打火力有多難得。目前效力於洛杉磯道奇隊的金慧成，在2025年賽季出賽71場僅敲出3發全壘打，2026年賽季出賽43場更是只有1轟進帳。換言之，金慧成整個大聯盟生涯至今加起來只有4發全壘打。截至2026年9月19日，本季大聯盟（MLB）全壘打排行榜排名前20名的球員數據