將位於名古屋市中心的廢棄小學－御園小學校改建成3層樓的中繼站，餐廳重整、教室改成重訓室、恢復室，還有常備點心區與造價高達數十萬的的高壓氣艙室等，讓這所已經荒廢的小學，變成中華隊最溫暖的家。

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廢棄學校改成中繼站 中華隊名古屋市區就有最溫暖的家

中華隊掌旗官張煥宜：跟國訓中心一樣

整個設備跟氛圍，就像在國訓中心一樣，真的很謝謝後勤團隊。

目標成為選手最強後盾 李洋希望做到盡善盡美

整體功能非常齊全，從我們的食品、營養，一直到訓練、到防護，甚至到比賽以後，或者是訓練後，我們選手的身體的恢復，他的營養的需求，甚至呢，如果有一點點傷害，能夠趕快讓他復原。

從以前運動員時期，就感受到台灣中繼站有多好，希望能把這部分做得更完善，成為台灣運動員的家，以這個目標去努力，也非常感謝後勤單位的努力。

▲不少亞運選手已經陸續報到中華隊中繼站。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊亞運24小時常備補品選擇花樣很多。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊亞運中繼站餐廳，成為中華隊最溫暖的飯廳。（圖／記者朱永強攝）

▲台灣味肉燥飯，飄香在整個中繼站。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊中繼站重訓室，李洋也來現場察看確認。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊中繼站高壓氣艙房，後方還有小學原本擺放的置物櫃。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊亞運中繼站健康點心，隨時歡迎選手過來享用。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊亞運中繼站也有留給選手想獨處的寧靜空間。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊亞運中繼站按摩空間，讓選手放鬆身心。（圖／記者朱永強攝）

中華隊征戰本屆名古屋亞運，運動部與國家訓練中心、國家運動科學中心合作安排本次2個後勤中繼站，《NOWNEWS》也為讀者開箱本屆亞運的後勤中繼站。中華隊因應愛知名古屋亞運四散各處的場館，設置2個中繼站，針對較遠的項目如衝浪，於豐橋市設置培訓中心，另外一處就是今天開箱、位於名古屋市區的御園小學校。御園小學校近年因為招生狀況已經廢棄，中華隊租用後將其改造，原本餐廳上方累積厚厚灰塵，從清理、租用烤箱等各式器材開始，到與農業部配合，導入台灣食材，提供給選手最健康、台灣味的美食，並有24小時各種常備補品，以及香味瀰漫的台灣味肉燥飯、茶葉蛋。中華隊選手最重要的是在中繼站恢復、重訓與休息，本屆中華隊掌旗官、散打好手張煥宜剛好在場訓練，他分享道，「常備點心區，還導入包含高蛋白奶茶、豆花、果汁與美麗的能量果凍等等，其中光是豆花，就嘗試超過1個月時間，才研發出最適合大多數運動員的胃口，以最健康方式幫助運動員恢復休養，走廊上還有架子就常備各種健康點心。此外，因應選手不同個性、習慣，這次也特別將音樂教室改為選手獨立空間，裡面播放悠揚音樂、擺放書籍，讓選手可以在個人時光中靜靜休養。「中繼站的功能非常齊全，我們把我們所有的選手、我們的運動員、教練所需要的一些設施，幾乎在這邊都重現。」國訓中心代表發言，「運動部部長李洋也到場親自體驗這次中繼站，「