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▲實測 Threads 爆紅「ChatGPT 80年代指令」，一秒化身帶有蓬鬆捲髮與大墊肩西裝的港風女郎。（圖／AI生成、記者徐銘穗監製）

▲▼實測將周子瑜現代照（上）輸入 ChatGPT「80年代指令」，一秒化身大墊肩與蓬鬆捲髮的港風復古女神（下）。（圖／取自周子瑜IG、AI生成、記者徐銘穗監製）

▲▼實測將許光漢現代照（上）輸入 ChatGPT「80年代指令」，一秒化身大墊肩西裝與狼尾髮型的港片浪子（下）。（圖／取自許光漢IG、AI生成、記者徐銘穗監製）

繼日系手繪海報風後，社群平台 Threads 近日再度掀起 AI 復古照熱潮！網友瘋傳「ChatGPT 80年代指令」，只需上傳個人照並貼上提示詞，AI 就能一秒還原 1980 年代標誌性的蓬鬆髮型、墊肩西裝與底片閃光燈顆粒感。連周子瑜、許光漢實測都秒變港風男女神，直呼超像爸媽年輕時的照片。ChatGPT 免費版用戶也能玩，但記者實測每日限生成 3 張，要注意額度！這組在 Threads 上引爆討論的 AI 生成指令，主打將現代照片完美轉化為 1980 年代阿爾法底片相機風格。生成畫面不僅能忠實保留人物原本的五官、膚色與表情辨識度，還會自動換上 80 年代代表性的寬肩廓形服飾、誇張飾品，並加上直閃閃光燈、褪色色調與細微底片膠捲顆粒感，彷彿直接穿梭回爸媽年輕時的浪漫時光。玩家只需開啟 ChatGPT 圖片生成功能，上傳一張清晰的人物正面照，輸入簡單中文指令或複製英文完整指令即可生成，進階版也可自行加入特殊元素，例如香港電影風、古惑仔風格等：如果我活在80年代 會是什麼樣子Using my uploaded photo, show me what I would have looked like around 1980. Preserve my identity, facial features, skin tone, age, and recognizable appearance. Reimagine my hair, clothing, accessories, and surroundings with bold, unmistakably 1980s styling expressive silhouettes, statement accessories, layered details, distinctive colors, and textures. Make it feel like a genuine 1980 photograph with analog grain, faded color, direct flash, and subtle softness.以周子瑜的照片進行實測，現代感的斜肩上衣被 AI 精準轉譯為 80 年代港風女神。不僅換上一頭蓬鬆的波浪大捲髮，穿著鮮豔的大墊肩桃紅西裝外套，搭配誇張的金屬耳環與項鍊，背景還出現了「新光戲院」復古招牌與老爺車，直閃閃光燈的光影質感爆棚。許光漢的實測照片則展現了極致的 80 年代浪子風範。AI 將他的現代髮型改造為經典的蓬鬆狼尾髮型，換上大墊肩藍綠色西裝外套、內搭鮮紅襯衫與高腰酸洗牛仔褲，胸前還隨意掛著太陽眼鏡，背景襯著「東方戲院」與《英雄本色》電影海報，宛如直接從 80 年代經典港片中走出來的男主角。（本新聞由AI協作整合資訊製作）