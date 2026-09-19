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▲李雨禧當時因為要到日本拍影片，才去借住多米多羅家。（圖／翻攝自李雨禧FB）

YouTuber「多米多羅Domidolo」頻道有47萬粉絲追蹤，今（19）日是他29歲生日，他卻突然於凌晨發文，坦言與女友芝芝已分手，感情狀態引爆討論。而多米多羅過去曾被「琵琶女神」李雨禧指控性騷擾的黑歷史也遭起底，他當時一審被判須賠償10萬元給女方，二審卻靠對話紀錄逆轉勝，獲判無罪，此事至今仍被不少網友拿出來討論。多米多羅今年開始靠著炎上蔡阿嘎、黃山料的影片爆紅，而他過去曾深陷性騷擾爭議，這起事件源於2023年台灣MeToo運動浪潮期間，李雨禧在臉書發文，表示自己於2022年10月前往日本拍攝合作影片，並借住多米多羅家中。她指控多米多羅在相處期間對她進行言語騷擾，包含稱呼她「ㄋㄟㄋㄟ」、提議洗「鴛鴦浴」，甚至有搭肩、摟腰等不當肢體接觸。她更直言，對方是因為「沒睡到她」才在後續行程中擺臭臉、發脾氣。面對性騷指控，多米多羅隨即公開對話紀錄大力反駁。他澄清兩人當時是分房睡，絕無越界行為，且發脾氣是因為雙方生活習慣差異巨大，包含對方洗澡洗到浴室警報器響起、水漬不擦等問題，並非因為感情受挫。隨後網友更挖出李雨禧過去曾留言稱讚多米多羅是「正人君子」，網路風向開始出現質疑聲浪，雙方也正式對簿公堂。案件進入司法程序後，新北地方法院一審判決多米多羅需賠償李雨禧10萬元精神慰撫金，多米多羅對此表示不服並提起上訴。合議庭二審在審理對話紀錄時發現關鍵證據，李雨禧在與閨密及助理的對話中，曾明確傳訊提到「阿米也沒有真的碰我」。法院因此認定，雙方當時鬧翻的主因在於相處不睦導致多米多羅拒絕上架合作影片，並非因為性騷擾事件。二審法官最終判決多米多羅的言語與行為未達性騷擾法律標準，廢棄一審原判決，改判多米多羅勝訴免賠定讞，全案就此塵埃落定。