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預防外力干擾、突發事件 與外交部、陸委會保持聯繫

國際技能競賽將在9月22日至27日在中國上海舉行，我國派出47個職類53名國手參賽。先前一度傳出勞動部部長洪申翰要出席技能競賽，但經評估後勞動部勞動力發展署長黃齡玉代表，洪申翰今（19）日送機，勞動部也與外交部、陸委會等相關單位保持聯繫，為突發事件應處預作完整規劃。今日代表團國手、指導老師、翻譯、醫護及行政團隊從台北松山機場搭機前往上海。洪申翰勉勵國手，能代表台灣站上國際競賽舞台，每個人都經過長時間選拔與訓練，希望大家不要給自己太大壓力，穩定發揮平時訓練成果。他與國手擊掌並祝福國手在國際舞臺發光發熱，也期待代表團順利完成賽事，平安返台。洪申翰特別向率團的勞動力發展署署長兼代表團正代表黃齡玉囑託：「這次就交給你了」，並請隨團醫護、心理諮商師與行政團隊要照顧好每一位國手。勞動部表示，為讓國手安心參賽，本次已就代表團安全、健康照護及突發事件應處預作完整規劃，並與外交部、陸委會等相關單位保持聯繫，掌握當地情勢及相關資訊。代表團也建立緊急聯繫窗口及通報應變機制，並配置醫療團隊及選手管理人員隨團協助，如遇突發狀況，行政團隊將於第一時間介入處理，力求減少外部干擾，使國手專心投入競賽，爭取佳績。