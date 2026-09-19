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總統賴清德就任後，成立「全社會防衛韌性委員會」，總統府今（19）日舉行「全社會防衛韌性國際論壇」，賴清德致詞時表示，台灣是世界的台灣，將持續以貢獻擴大參與、以專業建立信任、以合作連結世界；他也宣布，由台灣發起的「世界災害管理聯盟（WADM）」正式成立，將串聯各國政府、災防機構與團體，推動聯合訓練、演練、相互支援及資訊分享，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。賴清德致詞時表示，今天有超過500位國內外專家及貴賓齊聚台灣，彼此交流、相互學習，共同增進因應氣候變遷、灰色地帶襲擾、以及地緣政治風險的能力，這也代表台灣推動全社會防衛韌性的工作，走向更深的國際連結與合作。賴清德提到，2年前，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，希望透過公私協力、產官學研及民間團體的共同討論與執行，來強化全社會韌性，目標是當國家面對任何災難，無論是自然災害，還是人為事件，除了政府能夠持續有效運作，社會及民生機能也正常不變，且必要時能夠支援軍事需求；兩年前，台灣希望向國際學習，從重大的國際事件，以及其他國家先進的社會韌性模式汲取經驗，經過兩年的整備，「我們有自信，現在的台灣模式也能夠讓國際參考，提供其他國家作為準備的依據」。賴清德說，就在上個月，完成了一年一度的「國家團結月」—漢光演習及城鎮韌性演習，這場演習世界都在看，許多外媒紛紛來臺隨軍採訪；也首度在城鎮韌性演習中加入了新的項目，進行涵蓋1,700萬人口的行動網路降速演練，讓民眾做好行動網路受阻時備援通信的練習，不僅如此，今年的城鎮韌性演習結合了漢光演習，讓中央和地方政府非軍事部門在相同狀況下同步演練，鍛鍊軍民整合以及極端情境下文職單位的應變能力。「保衛台灣從來都不只是軍隊的責任！」賴清德說，台灣社會不分職業、不分族群、不分性別年齡，也無論是軍或民，都能夠成為保衛國家的一分子，也都能在不同的位置做出貢獻，讓台灣更加強韌。賴清德提到，面對國際局勢的高度變化和中國的威脅持續加劇，作為總統，我的責任很清楚，就是讓台灣更有準備，更有實力來維持現狀，不讓和平被單方面的挑釁所破壞。賴清德指出，過去10年，台灣的國防預算已經翻倍成長，明年度的整體國防預算，政府更首度編列突破1兆元新台幣，達到1兆1,225億元，持續超過GDP 3%，並預計在2030年達到GDP5%，「我們有決心強化台灣的自我防衛能力，以實力捍衛和平」；他說，今天的國際論壇聚焦在如何因應新型態的威脅，也從世界各國全社會韌性的模式、軍民協作、心理防衛以及韌性夥伴關係等多個面向，進行討論、深化交流。賴清德也宣布，正式成立由台灣發起的國際組織—「世界災害管理聯盟—WADM」，他要特別感謝帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）、史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）遠道而來，出席這場盛會，與台灣攜手為防災盡一份心力。賴清德提到，WADM的成立是半個多世紀以來，台灣推動國際組織參與的重要突破。其中共有台灣11個友邦及索馬利蘭成為創始會員，另有來自美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其及菲律賓，共21個不同國家的中央及地方政府、災防機構與團體，以觀察員或夥伴身分加入，讓合作網絡橫跨全球各地，將推動聯合訓練、聯合演練、相互支援及資訊分享，串聯災前預警、災中應變與災後復原，讓台灣成為跨國防災協作的中樞。賴清德說，現在，亞洲最大、世界第三的消防訓練中心就位在台灣的中心—南投竹山，期待能與各國的夥伴合作，以共同的訓練標準，建立共同的專業語言；以共同的訓練，形成共同的救災能力；他也向國際呼籲，台灣是世界的台灣，台灣會持續以貢獻擴大參與，以專業建立信任，以合作連結世界，「當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會應該以韌性輸出信心；當威權勢力企圖分化團結，民主夥伴就更應該攜手合作」。「和平靠實力，實力靠韌性，韌性靠團結！」賴清德說，台灣所有的準備，都為了守護人民福祉、維護自由民主的生活方式、捍衛印太區域和世界的和平穩定；同時，在面對更加極端難測的氣候環境中，讓社會更加有能力應對衝擊、快速復原，最終永續，「讓我們一起努力，讓台灣更有韌性，讓民主夥伴更加團結，也讓我們共同生活的世界更加安全」。